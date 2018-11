Wermsdorf

Es geht um Zeit, außerordentliches medizinisches Können und schnell auch um Leben und Tod: Die Transplantation von Organen kann Patienten lang ersehnte Heilung und endlich mehr Lebensqualität bringen. Auch das Wermsdorfer Fachkrankenhaus Hubertusburg engagiert sich dazu und hatte dem Thema jüngst eine Weiterbildungsveranstaltung gewidmet.

Auftakt mit Chefarzt der neurologischen Abteilung

Dazu trafen sich in der Klinik für Neurologie und neurologische Intensivmedizin Ärzte und medizinisches Personal aus der Region. Eröffnet wurde der Kurs von dem Transplantationsbeauftragen des Fachkrankenhauses Dr. Piotr Sokolowski, der Chefarzt der neurologischen Abteilung am Standort ist. Er sprach zunächst darüber, wie die Richtlinie der Bundesärztekammer zur Durchführung der Hirndiagnostik – die Voraussetzung dafür, eine Entnahme von Organen in die Wege zu leiten – ist.

Ablauf der Organspende

Über die Spenderkonditionierung und den Ablauf der Organspende informierten Catrin Meier und Karsten Hochmuth von der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) die Teilnehmer in Wermsdorf. Auch das Thema „Transplantcheck“ kam dabei zur Sprache. Antworten und Hinweise zu dem Programm, mit dem große Datenmengen erfasst und ausgewertet werden können, gab es von Konrad Pleul von der Deutschen Stiftung Organtransplantation.

Nach den offiziellen Ausführungen nutzten die Gäste in Wermsdorf die Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen und vertieften das Thema anschließend in vielen Gesprächen.

Von Jana brechlin