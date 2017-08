Wellerswalder feiern doppelt feuchtes Weinfest

wellerswalde. Feuchte Kehlen, nasse Köpfe – und trotzdem gute Laune: So lässt sich das Stimmungsbild beim zweiten Wellerswalder Weinfest am Freitagabend auf den Punkt bringen. Wie bereits zur Premiere vor einem Jahr machte es den Wetter den Veranstaltern schwer. Die Regenschauer wurden den ganzen Abend nur durch kurze trockene Phasen unterbrochen.

Dennoch hatten sich rund 100 Besucher auf den Weg in den idyllischen Pfarrgarten am Pfarrhaus gemacht. Hier hatte sich das Organisationsteam um Heike Rommel alle Mühe gegeben, ein stimmungsvolles Ambiente für den Abend zu schaffen. Kannen voll Sonnenblumen ließen erahnen, dass es Mitte August war. Lichtspiele von Sven Fischer erzeugten in der Dunkelheit in den alten Bäumen und der benachbarten Ruine romantische Stimmung. Sechs Pavillons boten den Besuchern Schutz vor Regen. Musiker aus Wellerswalde, Wohlau, Mahlis, Oschatz, Torgau und Fraudorf, die in vier verschiedenen Bands spielen, unterhielten die Gäste mit Folkmusik und Volksliedern zum Mitsingen. Im Pfarrhaus wurde Wein und Fettbemmen verkauft.

im Vergleich zur Premiere vor einem Jahr kamen etwas weniger Besucher, was auch für einen geringeren Umsatz sorgte. Die Einnahmen aus dem Weinfest, das unter Regie der Kirchgemeinde lief, sollen in die Sanierung des Pfarrhauses fließen. Pfarrer Jochen Kinder ist sich sicher: „Auch im nächsten Jahr werden wir hier das Weinfest feiern.“

Von Frank Hörügel