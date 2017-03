Oschatz.. Das ist ein dicker Fisch: Die Teichwirtschaft Wermsdorf kriegt 100 000 Euro aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds und baut damit einen Verkaufs- und Imbisspavillon in Torgau. Von der famosen Fisch-Förderung profitieren auch Mieter der Oschatzer Wohnstätten. Geschäftsführer Marc Etzold löst damit das Problem fehlender Stromanschlüsse für Elektrofahrräder außerhalb der Wohnungen. Wenn in riesigen Becken tausende Aale, Rochen und Welse mit ihren Muskeln zitternd zwischen den Wohnblöcken Strom erzeugen, sind die E-Bike-Fahrer ihre Sorgen los. Damit sich diese Investition rechnet, braucht es allerdings eine dicke Fördersumme pro Flosse.

Über eine Finanzspritze freut sich auch der Weiße Ring in Torgau. Bundestagsabgeordneter Marian Wendt (CDU) saß bei Marktkauf in Oschatz an der Kasse, ein Teil der Einnahmen seiner Tätigkeit kommt der Organisation zugute. Doch ein fader Beigeschmack bleibt. „Ein Politiker, der abkassiert“, werden sich einige Kunden gedacht haben, „was ist daran eigentlich besonders?“. Pfiffiger packt es Wendts Kollegin Susanna Karawanskij (Linke) an. Sie hofft ebenso auf den Wiedereinzug in den Bundestag– und stellt sich im Wahlkampf in die Kantinen des Landkreises hinter die Theke. Ihr Motto zur Essensausgabe an die Bürger lautet „Darf’s ein bisschen mehr sein? – für eine gerechte Umverteilung in Deutschland und dem Rest der Bundesrepublik“.





Von Christian Kunze