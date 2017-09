Wer bremst, verliert: Oschatzer Quartett rockt den Keilberg

oschatz. Berge, Wälder, Wanderwege und auf einmal raschelt es kurz im Gebüsch und vom Hang herab kommt in wilder Schussfahrt ein Radfahrer. Ein kurzer Sprung über den Wanderweg und schon verschwindet er wieder in Richtung Tal. Der Keilberg kurz hinter der Deutschen Grenze in der Tschechischen Republik ist ein Eldorado für Mountainbiker. Am ersten Septemberwochenende pilgerten die Fahrer des IXS Downhill Cups zum ersten Mal an den Keilberg, um ihr Fahrvermögen auf der reichlich drei Kilometer langen Strecke zu testen.

Auch Fahrer aus Oschatz folgten dem Ruf und nahmen die Herausforderung an, ihr Können an der wohl anspruchsvollsten Strecke der Rennserie unter Beweis zu stellen. Patrick Fritsche, Rene Dornbusch, Stefan Richter und Eric Zwartek kennen die Verhältnisse vor Ort gut, da sie regelmäßig gemeinsam im Trailpark trainieren. Eigentlich wollten sie zu fünft beim IXS Cup starten, doch vor einem Monat verletzte sich Stefan Rohnstock bei einem Sprung kurz nach dem Start an der Schulter und konnte nur seine Mitfahrer vom Rand aus anfeuern.

Nach den vielen Trainingsstunden auf der Strecke, bei denen den Fahrern das Wetter stets wohlgesonnen war, zeigte sich der Berg zu Trainingsbeginn am Freitag bereits von einer anderen Seite. Dichter Nebel, Regen und Temperaturen um die 8 Grad Celsius verlangten Fahrern und Material schon vor Rennbeginn alles ab. Mit der Seilbahn hinauf ging es noch einfach, doch dann galt es, mehr als 400 Höhenmeter schnell und unbeschadet zu absolvieren. Das war allerdings gar nicht so einfach. Der Untergrund im Trailpark wechselt zwischen lehmigem Abschnitten, groben Geröll und Steinen, Ästen losem Waldboden.

Patrick Fritsche mit der Startnummer 223 lieferte eine rasante Abfahrt ab. Auch er war im Training gestürzt, ließ sich aber nicht davon beeindrucken. Mit einer Zeit von 4:25.542 Minuten lag er zum Zeitpunkt seines Einlaufs an erster Stelle in der Wertung der Open Men. Doch ein paar Sekunden später rückte er leider auf den zweiten Platz ab. Erik Zwartek startete ebenfalls in der Open-Men-Wertung und konnte sich im Vergleich zur Quali um einen Platz im Rennen verbessern und landete auf einem soliden 9. Rang. Rene Dornbusch und Stefan Richter traten in den Open Masters gegeneinander an und konnten sich ebenfalls beide im Vergleich zu ihren Läufen vom Samstag verbessern.

Stefan Richter kam nach 4:47.258 Minuten an. Kleine Fehler kosten auf dem Trail wertvolle Sekunden, die am Ende das Zünglein an der Waage sind. Letztendlich zeigte die Uhr 5:07.607, als Rene Dornbusch ins Ziel kam.

Von Janett Rohnstock