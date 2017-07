Werbegemeinschaft Oschatz holt sich Tipps bei Marketingverein Blomberg

Impulse für die Oschatzer Innenstadt holte sich jetzt die Chefin der Werbegemeinschaft im Westen Deutschlands: Als Mitglied einer Delegation reiste Carola Schönfeld am Wochenende mit in die Oschatzer Partnerstadt Blomberg. Der Austausch mit dem dortigen Marketingvereinsvorsitzenden liefert Ideen für die Arbeit in der Heimat.