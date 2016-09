Naundorf. Obwohl die Bauarbeiten am Dach der Evangelischen Werkschule Naundorf bereits abgeschlossen sind, steht das Gerüst noch immer, wurde sogar von der Firma „Gerüstbau Sellig“ als Fassadengerüst aufgerüstet. Grund dafür sind die jetzt durchgeführten Befunduntersuchungen von Diplom-Designer Uwe Marx und seiner Frau und Kollegin Burga Marx aus Grimma. Denn um hier in Zukunft mal einen neuen Farbanstrich realisieren zu können, müssen zunächst Farbfassungsuntersuchungen durchgeführt werden. Dies verlangt die Denkmalpflege, um eine Einheit zwischen Farbigkeit und Architektur zu bekommen. „Der Versuch, moderne Farbe auf ein historisches Gebäude aufzutragen, sieht meistens nicht ästhetisch aus. Wir werden auf einem Farbfächer den Originalton anhand von Farb- und Putzproben darstellen. Wie hat das Gebäude ausgesehen? Das kann durch eine Farbtonkarte visualisiert werden. Wir schauen, wo sich die Natursteine und wo der Putz befindet, welches Bindemittel verwendet wurde und so weiter.“ Mit Hilfe des noch stehenden Gerüstes soll nun die Gelegenheit genutzt werden, einige Ausbesserungsarbeiten an der leicht verwitterten Fassade vorzunehmen. „Die Befundsuntersuchung ist im Hinblick auf eine Neugestaltung beziehungsweise Wiederherstellung der Fassade im denkmalschutzrechtlichen Sinne notwendig. Im Fokus steht neben einem verbesserten Erscheinungsbild unserer Schule dabei natürlich auch die 775-Jahrfeier Naundorf 2018. Vielleicht gelingt es uns mit vereinten Kräften, unser Schulhaus bis dahin im neuen Glanz erstrahlen zu lassen. Sehr dankbar bin ich in diesem Zusammenhang für die unkomplizierte Zusammenarbeit und die großzügige Unterstützung des Bürgermeisters und der Gemeindeverwaltung Naundorf“, sagt der Geschäftsführer der Evangelischen Werkschule Naundorf, Tobias Leißner.

Die Untersuchungen haben ergeben, dass das Gebäude ursprünglich in einem hellgrauen Farbton gestrichen wurde. Noch stünde nicht 100-prozentig fest, ob es sich hierbei um die Erstfassung oder um eine Interimslösung handele, da an der Ostfassade die Erstfassung ockerfarben ist. Dies könne Uwe Marx erst durch genauere Untersuchungen unter dem Mikroskop feststellen.

Von Kristin Engel