Calbitz/Wermsdorf

Für knapp eine Million Euro haben die Wermsdorfer Gemeinderäte auf ihrer Sitzung am Donnerstag Investitionen in die Grundschulen Calbitz und Wermsdorf beschlossen. Zuerst vergaben sie einstimmig den Auftrag für die energetische Sanierung der Heizungsanlage in der Grundschule Calbitz. Diese stamme aus den frühen 1990er Jahren und sei mittlerweile sanierungsbedürftig, sagte Bürgermeister Matthias Müller (CDU). Umgesetzt werden die Arbeiten mit Mitteln aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“. An der öffentlichen Ausschreibung beteiligten sich zwei Firmen, als wirtschaftlichester Bieter erhielt die KSH Team GbR Strehla den Zuschlag, die die Sanierung für rund 51 700 Euro übernimmt.

Wermsdorfer Firma bekommt Auftrag

Für den Neubau der Grundschule in Wermsdorf vergaben die Gemeinderäte den Auftrag für die Zimmerarbeiten an ein Unternehmen aus Allstedt, das die Leistungen für rund 21 500 Euro anbietet und damit unter elf Beteiligten wirtschaftlichester Bieter war. Größer ist der Posten für die Dachdeckerarbeiten: Hier konnte sich für gut 203 000 Euro die Dachdeckerei Kunze im Verfahren den Zuschlag vor sieben weiteren Bietern sichern. „Es ist schön, dass hier ein Wermsdorfer Unternehmen den Auftrag erhalten hat“, meinte Gemeinderat Jenö Kunfalvi und erntete Zustimmung unter seinen Ratskollegen.

Fenster mit moderner Technologie

Außerdem sollten die Arbeiten für Fenster und Außentüren am Schulneubau vergeben werden. Diese wird nach dem mehrheitlichen Votum der Räte ein Unternehmen aus Windischleuba ausführen, dass die Leistungen für rund 703 000 Euro angeboten hat – vor sechs anderen Firmen. Grund für die hohen Kosten ist die besondere Ausstattung der Fenster. „Wir haben uns aufgrund der Südeinstrahlung der Sonne für eine sehr moderne Technologie entschieden“, erklärte Matthias Müller. Die Fenster würden elektronisch die Scheibenfarbe ändern und so für Verdunklung sorgen. Damit spare man sich die Kosten für Rolladen an der Fassade, die wiederum wartungsaufwendig seien.

Von Jana Brechlin