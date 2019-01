Wermsdorf

Wermsdorf soll in diesem Jahr erneut überregional für Furore sorgen – mit einer zweiten Sonderausstellung im Schloss Hubertusburg. Wie sich die doch recht kurzfristige Entwicklung mit den Plänen der Gemeinde verträgt, was 2019 darüber hinaus bewältigt werden muss und worauf er sich sonst noch freut, darüber spricht Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) im Neujahrsinterview mit der OAZ.

2019 hat gerade erst begonnen. Worauf freuen Sie sich am meisten?

Im Moment ist das die Sonderausstellung, die die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im April im Schloss Hubertusburg eröffnen werden. Und dann natürlich auf die neue Grundschule, die dieses Jahr fertig wird.

Wie weit ist der Neubau der Grundschule?

Zurzeit laufen die Ausschreibungen für die Ausstattung und die Außengestaltung. Im Zuge der Außenanlagen müssen wir Maßnahmen zum Hochwasserschutz berücksichtigen und einen Staukanal bauen. Das macht das Ganze aufwendiger, ist aber notwendig, und wir verlangen schließlich auch von unseren privaten Bauherren, dass sie solchen Auflagen nachkommen.

Bleibt es dabei, dass der Schulanfang dieses Jahr im neuen Gebäude gefeiert werden kann?

Wir vergeben jetzt die letzten beiden Lose, liegen also ganz gut im Zeitplan. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, schaffen wir das. Und wir bewegen uns immer noch unter der ursprünglichen Kostenberechnung, trotz notwendig gewordener Nachträge, die natürlich niemandem gefallen. Andererseits ist ein Passivhaus-Neubau ein herausforderndes Projekt, bei dem – ohne dass ich da jetzt ein Experte bin – sicher nicht immer alles 100-prozentig ineinander greift, was am Reißbrett entworfen wurde.

Kommen wir noch einmal auf die Ausstellung zurück. Hatten Sie damit gerechnet?

Das kam schon sehr überraschend. Wir in Wermsdorf, allen voran der Freundeskreis, haben uns immer um eine Nutzung im Schloss bemüht. Wir wünschen uns dabei natürlich ein nachhaltiges und dauerhaftes Engagement. Die Nachricht von der Ausstellungseröffnung im April kam für mich dann ein bisschen plötzlich.

Das klingt jetzt etwas verhalten.

Ich freue mich auf jeden Fall, gar keine Frage, und die Hochzeit des Kurprinzen 1719 ist sicher auch ein tolles Thema. Aber ich hätte schon gerne, dass wir intensiv Gespräche führen, was nach 2019 wird, und dazu werde ich auch die Ausstellungszeit nutzen. Immerhin hat Finanzminister Matthias Haß bei seinem Besuch im Sommer in Wermsdorf angekündigt, dass er mit dem Bund wegen einer Nutzung von Hubertusburg ins Gespräch kommen möchte. Und wir sind seit der Sonderschau 2013 in einer anderen Position: Die Resonanz damals hat dazu geführt, dass das Schloss nicht mehr nur ein Thema in Wermsdorf ist, sondern mindestens auch in der Region und vom Landkreis Unterstützung erfährt. Ich sehe ein gewaltiges Potenzial mit Hartenfels als eines der bedeutendsten Renaissanceschlösser und Hubertusburg als Symbol für den sächsischen Barock. Diese Achse Wermsdorf-Torgau müssen wir nutzen und entwickeln.

Welche Auswirkungen hat die Schau auf bereits geplante Veranstaltungen oder das Heiraten im Schloss?

Keine, davon gehe ich aus. Es besteht natürlich erhöhter Abstimmungsbedarf und der Aufwand ist jetzt größer, weil der Vorlauf im Gegensatz zur 2013 deutlich kürzer ist. Aber von damals wissen wir auch, dass die Zusammenarbeit mit den SKD gut funktioniert. Die geplanten Konzerte werden jedenfalls stattfinden und wir achten auch darauf, dass die sich Brautpaare trotz der laufenden Ausstellung im Ovalsaal wohlfühlen.

Wohlfühlen sollen sich auch die Jüngsten in der Gemeinde. Was ist in den Kitas und Schulen geplant?

Zusätzlich zu normalen Investitionen in Erhalt und Ausstattung stehen Ausgaben für die Grundschule in Calbitz oben auf der Liste. Vorgesehen ist die Sanierung von Dach und Fenstern, und aktuell suchen wir nach Möglichkeiten, die Fassade gleich mit in Angriff zu nehmen. Das wäre praktisch und bietet sich an, weil nur einmal ein Gerüst gestellt werden muss.

Und wie sieht es mit Investitionen in die Infrastruktur aus?

Da ist einiges geplant und Grundlage dafür ist der Doppelhaushalt, den wir im März beschließen wollen. Für den grundhaften Ausbau der Straße in Reckwitz laufen derzeit die Anträge. Weil die Landesdirektion noch entscheiden muss, ob für den ersten Bauabschnitt ein Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahren notwendig wird, wollen wir den zweiten Abschnitt vom Dreieck bis zur Umgehungsstraße vorziehen und haben dafür bereits Mittel beantragt. Das wird voraussichtlich 230 000 Euro kosten, wobei 75 Prozent über die Richtlinie A des kommunalen Straßenbauprogrammes gefördert werden können. Neben der Straße muss dort auch der Regenwasserkanal erneuert werden. Und für den dritten Bauabschnitt in Reckwitz wird die Planung beginnen.

Wird es noch andere Bauprojekte im Gemeindegebiet geben?

Ja, zum Beispiel den Gehwegbau in der Oschatzer Straße in Wermsdorf vom Pflegeheim bis zur ehemaligen Schmiede, wo auch die Straßenbeleuchtung erneuert werden soll. Neue Beleuchtung soll auch die Straße An der Hubertusburg erhalten. Wir bemühen uns hier um eine Abstimmung mit der Telekom, um die Arbeiten bestenfalls im Zuge des Breitbandausbaus zu erledigen. Unser Ziel ist, das Geld so optimal wie möglich einzusetzen. Außerdem investieren wir in die Kläranlage Malkwitz,wo eine neue Schlammentwässerung entstehen soll und wollen im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens Mahlis die Birnenallee Richtung Liptitz als befahrbaren Weg anlegen.

Wie schätzen Sie die Aussichten für Wermsdorf ein, in diesem Jahr und darüber hinaus?

Wermsdorf ist eine gefragte Adresse, das merken wir am steten Bedarf an Bauland und auch bei den Mietwohnungen. Die gute Zusammenarbeit zwischen Kommune, Wirtschaft, Vereinen und Institutionen, die nach den Wahlen hoffentlich auch im Gemeinderat weiter fortgesetzt wird, ist mir wichtig und sorgt für ein Umfeld, in dem man gerne lebt. Und junge Leute haben bei uns gute Perspektiven, denn es gibt zahlreiche Arbeitgeber und damit die Chance auf kurze Wege zwischen Beruf und einem angenehmen Wohnumfeld im Grünen. Hier ist der Unternehmerstammtisch gemeinsam mit der Wermsdorfer Oberschule aktiv und bemüht sich frühzeitig, angehende Absolventen als zukünftige Fachkräfte zu gewinnen. Es gibt zahlreiche Initiativen, die Gemeinde noch lebenswerter zu machen, und das lässt mich optimistisch nach vorn schauen.

Von Jana Brechlin