Wermsdorfer Feuerwehr am Schloss Hubertusburg mit zwölf Kameraden im Einsatz

Wermsdorf. „Ein Abfallhaufen und die ihn umgebende Hecke standen im Vollbrand“, schildert der Wermsdorfer Wehrleiter Carsten Köhler die Situation beim Eintreffen der Kameraden. Die hohen Flammen seien von weitem sichtbar gewesen. Mit zwölf Kameradinnen und Kameraden habe man etwa zwei Stunden gebraucht, um den Brand zu löschen.Während die Polizei in ihrem Bericht die brennende Fläche auf 50 Quadratmeter bezifferte, meldete die Feuerwehr 200 Quadratmeter.

Im Polizeirevier Oschatz, das einen Zeugenaufruf zu diesem Sachverhalt veröffentlicht hatte, hält man sich mit weiteren Details und Ermittlungsansätzen zurück. In Sachen Brandermittlungen gäbe es derzeit generell „viel Arbeit“.

Daniela Hollburg vom Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB), das Schloss Hubertusburg für den Freistaat Sachsen als Eigentümer verwaltet, betont, dass es mit dem Fachkrankenhaus enge Kontakte und Abstimmungen gäbe. „Wir wurden sofort informiert, als der Brand entdeckt wurde“, erklärt Daniela Hollburg. So konnte auch der Hausmeister der SIB schnell vor Ort sein. Nach angaben des SIB ist das Schloss in Teilen durch Brandmeldeanlagen gesichert. Andere Bereiche würden durch eine Vergitterung der Fenster im Erdgeschoss geschützt. Dennoch habe es in der Vergangenheit mehrere Fälle von Vandalismus gegeben. Ein vorsätzlich gelegtes Feuer habe man aber bisher nicht registrieren müssen. Durch den im Haus tätigen Freundeskreis sowie den für das Objekt angestellten Hausmeister herrscht nach Ansicht von Daniela Hollburg trotz des generellen Leerstandes genug Begängnis, damit solche Taten nicht unentdeckt bleiben.

Dagmar Schulze von der Unternehmenskommunikation des Klinikums St. Georg, zu dem das Fachkrankenhaus Hubertusburg gehört, teilt mit, dass der konkreten Ablauf des Sachverhalts aktuell noch intern geprüft werde. Sie bittet um Verständnis dafür, dass das Unternehmen erst nach Abschluss der Prüfung Näheres sagen werde.

Von Axel Kaminski