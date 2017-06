Wermsdorf. Der Wermsdorfer Gemeinderat hat auf seiner Sitzung am Donnerstagabend die Feuerwehrentschädigungssatzung beschlossen. Schon wieder. Bereits 2016 hatten sie sich mit dem Papier beschäftigt und damals die Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Gerätewarte, Jugendwarte und ihre Stellvertreter angepasst, jetzt nahmen sich die Räte die Satzung erneut vor.

„In den Jahreshauptversammlungen wurde die Frage an uns herangetragen, ob die Möglichkeit besteht, auch den Einsatz normaler Mitglieder zu honorieren“, erklärte Bürgermeister Matthias Müller (CDU). Das habe man mit den Wehrleitern beraten und schlage dies nun zum Beschluss vor. Demnach sollen Mitglieder, die mit ausrücken, jeweils fünf Euro pro Einsatz erhalten. Kameraden, die innerhalb der Hilfsfrist am Gerätehaus eintreffen, jedoch nicht mehr ausrücken müssen – etwa wenn die Fahrzeuge bereits die Maximalbelegung erreicht haben – bekommen immerhin noch 2,50 Euro. Das könne man dann auch bei technischen Hilfeleistungen oder Umsonstfahrten, etwa wenn ein Fehlalarm ausgelöst wurde, in Rechnung stellen, so Müller.

„Das ist ein symbolischer Betrag für das Ehrenamt, das ist uns allen klar“, sagte der Bürgermeister und fügte überspitzt hinzu: „Aber immerhin müssen die Kameraden jetzt kein Geld mehr mitbringen, wenn es zum Einsatz geht.“ Diese Geste sei Zeichen der Anerkennung und solle die Motivation der Freiwilligen stärken. Mit der Höhe bewege man sich im Rahmen dessen, was bereits auch bei einigen anderen Kommunen üblich ist. Ausgezahlt werden soll die Entschädigung künftig halbjährlich. Für eine Überweisung nach jedem Einsatz sei der Verwaltungsaufwand zu groß.

Die in der Satzung bereits 2016 festgelegte Entschädigung für Leistungsträger fällt verschieden aus: So erhält ein Wehrleiter monatlich zwischen 55 (Wermsdorf) und 35 (übrige Ortswehren) Euro, die Stellvertreter jeweils 40 und 23 Euro. Gerätewarte bekommen im Monat 15, ihre Stellvertreter zehn Euro, ebenso wie Jugendwarte (Stellvertreter fünf Euro).

Von Jana Brechlin