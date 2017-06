Wermsdorf. Der Vorstand des Fördervereins Wermsdorfer Schulen ist seit Kurzem komplett in Frauenhand. Zur jüngsten Mitgliederversammlung wählten die Engagierten für die Grundschulen Wermsdorf und Calbitz sowie für die Oberschule Wermsdorf turnusgemäß. Das Resultat sind einige neue Gesichter.

Wichtigste Veränderung dabei: Dörthe Eskildsen aus Wermsdorf, seit vier Jahren Vorsitzende, gibt das Amt ab an Claudia Simon-Lehmann (ebenfalls Wermsdorferin). Die scheidende Vorsitzende nannte berufliche Gründe für ihre Entscheidung. Ebenfalls neu als Beisitzer gewählt wurden Jana Scharfe und Sina Neumann. Beide haben Kinder in der Grundschule. Erhalten bleiben dem Vorstand Grit Böhm und Annett Kretschmer als zweite und dritte Vorsitzende. Der bisherige „Quotenmann“ Ulf Zahn schied als Kassierer aus. Seinen Part übernimmt künftig Karina Arndt. Mit der Neuwahl erhöht sich die Zahl aktiver Eltern im Vorstand.

Die Mitgliederzahl des Vereins ist stabil bei 93 geblieben, denn es gab 2016 fünf Austritte und fünf Neuzugänge. In den zurückliegenden zwölf Monaten hat der Verein die drei Wermsdorfer Schulen mit knapp 5000 Euro unterstützt – so viel wie in noch keinem Jahr zuvor. Die Förderung reicht von Starterpaketen für Erstklässler über Projektfinanzierung bis hin zu kulturellen Ausflügen und der Organisation des Weihnachtsmarktes und eines Sportfestes für Schulen der Region.

Oberschullehrer Gundolf Schmidt berichtete von einer nicht leicht zu erfüllenden „Hausaufgabe“. Der Auftrag, weitere Eltern für eine Mitarbeit im Verein zu begeistern, sei nur bedingt gelungen. „Da müssen wir weiter zusammen dran arbeiten“, sagte er.

Von Christian Kunze