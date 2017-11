Wermsdorfer Fotoschätze wecken Erinnerungen

Wermsdorf. Etwa 80 Prozent aller je analog fotografierten Bilder seien inzwischen digitalisiert, sagt Gundolf Schmidt Vorsitzender des Heimat- und Verschönerungsvereins Wermsdorf. Noch nicht dazu gehörende Aufnahmen standen am Freitag im Mittelpunkt einer Fotoschau.

Thomas Pfüller und Claus Wappler vom Verein hatten mehrere Sätze und Einzelaufnahmen ihres Privatarchivs mitgebracht. Motive, die man nicht von Postkarten kennt und die ungewohnte Perspektiven erlauben. Eine Vielzahl der Fotos zeigte das Leben im Areal des Schloss Hubertusburg: die Kapelle der einstigen Feuerwehr für den „Ort im Ort“, als dort noch mehr Menschen wohnten, Großküche, Kegelbahn, Wärmeversorgung für den Kultursaal, Kindergarten oder der Goldene Hirsch auf der Spitze des Schlossturms, um nur einiges zu nennen. Allein mit diesen Bildern könnte man mehrere Abende füllen, so Claus Wappler. Besonders beeindruckend: die Innenaufnahmen der entkernten Gebäude in denen nach der Sanierung ein Zentrum des Sächsischen Staatsarchivs einzog.

Die analogen Schätze waren nicht chronologisch sortiert, im Laufe des Abends reisten die rund 20 Interessierten Besucher binnen zwei Stunden zwischen 1920er und 1990er Jahren hin und her. Dieses breite Spektrum war wohl auch der Anreiz für einige junge Besucher, die ihren Ort so in Zeiten zu sehen bekamen, in denen Straßenzüge oder ganze Wohngebiete, die heute zum Ortsbild gehören, noch gar nicht existierten.

Nicht fotografiert, aber trotzdem analog waren die Dokumente, die Claus Wappler vor allem aus der Zeit des Dritten Reiches zusammengetragen hatte. Etliche Rechnungen an damals noch vorhandene Gewerke, Dienstleister und andere Betriebe gaben einen Blick in die Wirtschaft Wermsdorfs während dieser Zeit.

Abgerundet wurde der Abend durch Besucherbilder, etwa Sabine Rosenberger, die Aufnahmen vom Horstsee und dem Alten Jagdschloss zeigte.

Ein rappelvolles Horstseebad, die Eröffnung des Wermsdorfer Bahnhofs, die letzte Fahrt der Kleinbahn von dort nach Neichen im Jahre 1967 und der Abriss des Gebäudes, um einer Gaststätte Platz zu machen. Die Vielfalt des Gezeigten und das Interesse über Generationen hinweg belegen es: eine weitere Auflage von Wermsdorf analog im kommenden Jahr kann sich Heimatvereinschef Gundolf Schmidt durchaus vorstellen.

Von Christian Kunze