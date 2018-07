Wermsdorf

Die Fußballer vom FSV Blau-Weiß Wermsdorf können auf eine 90-jährige Tradition im Ort verweisen. Der Verein selbst wurde wie so viele zwar erst nach der Wende gegründet, die Geburtsstunde des Wermsdorfer Fußballs reicht aber zurück ins Jahr 1928. Deshalb feierte der FSV mit seinen Gästen am Wochenende 90 Jahre Fußball in Wermsdorf.

Niclas Galesic, Dierk Kupfer, Michael Brauns und Jörg Büchner können sich über die Ehrennadel des Landessportbundes in Bronze freuen. Quelle: Jana Brechlin

Dabei unterstrich Präsident René Naujoks auch die Zusammenarbeit mit anderen Fußballvereinen in der Region. So sei der FSV Luppa 90 ein langjähriger Partner, mit dem man eine Spielgemeinschaft bilde und der den Fußballerinnen aus dem Blau-Weißen Nachwuchs eine neue Heimat biete. Naujoks bedankte sich für diese Kooperation auf Augenhöhe, richtete seinen Dank aber auch an die so genannten Konkurrenzvereine: „Was wären Derbys ohne euch.“

Gunter Moser, Robyn Staude, Manfred Züchner und Robby Staude (v.l.) werden vom Verein für ihren Einsatz um den Wermsdorfer Fußball ausgezeichnet. Quelle: Jana Brechlin

Schon im Vorfeld des Jubiläums hatte Naujoks das gute Miteinander – etwa mit dem SV Merkwitz – im Nachwuchsbereich betont und gesagt: „Echte Rivalität gibt es meist nur im Männerbereich. Der Fußball lebt von den Derbys, diese Spiele sind am besten besucht.“ Tatsächlich beschränke sich das dann allerdings auf die 90 Minuten auf dem Platz. Nach dem Abpfiff gehe man wieder entspannt miteinander um. Entspannt sind die Wermsdorfer vermutlich auch deshalb, weil die 1. Herren die Saison in der Nordsachsenoberliga auf dem 3. Platz beenden und somit als „Altkreismeister“ gelten. „Gewöhnt euch schon mal an den Anblick der Tabelle“, rief René Naujoks den Fußballvereinen aus der Region zu.

Glückwünsche übermittelten auch der Präsident des Sächsischen Fußballverbandes Hermann Winkler (2.v.r.) sowie Volkmar Beier, Wolfgang Patitz (v.l.) und Ralf Mothes (r.) vom Fußballverband Nordsachsen an René Naujoks und die Wermsdorfer Fußballer. Quelle: Jana Brechlin

Das, obwohl scherzhaft geäußert, darf durchaus als Kampfansage verstanden werden. Emotional wurde es zum Jubiläum auch, und zwar als der Präsident die Vereinsmitglieder Gunter Moser, Robyn Staude, Manfred Züchner und Robby Staude für ihren Einsatz auszeichnete. Die Genannten kümmern sich um vieles auf und neben dem Platz, um Trainings- und Spielbetrieb am Laufen zu halten. „Es würde vieles nicht geben, wenn es euch nicht gebe“, sagte Naujoks. Ebenfalls besonders engagiert sind Jörg Büchner, Niclas Galesic, Dierk Kupfer und Michael Brauns, die dafür am Sonnabend ausgezeichnet wurden. Ihnen überreichten Sven Kaminski und Lutz Herre vom Kreissportbund Nordsachsen die Ehrennadel des Landessportbundes in Bronze.

Von Jana Brechlin