Wermsdorfer Gänsemarkt eröffnet

Wermsdorf. Wenn auf dem Monatskalender das vorletzte Blatt zum Vorschein kommt, beginnt bei der Firma Eskildsen der Wermsdorfer Gänsemarkt. Rund 20 Besucher warteten am Mittwoch darauf, dass Lorenz Eskildsen die Tür zum Stall 15 öffnet, in dem der mittlerweile 23. Markt stattfindet. Sie hatten sich vom leichten Nieselregen nicht von ihrem Vorhaben abbringen lassen, zu den ersten Besuchern gehören zu wollen.

Während sie am Wochentag gelassen durch den Markt schlenderten, herrschte in der Küche bereits Hochbetrieb. Schließlich kommen viele Besucher nicht nur hierher, um Fleisch und andere Spezialitäten von der Gans beim Erzeuger zu kaufen. Sie wollen hier auch gleich noch einen frisch zubereiteten Gänsebraten essen. Brust oder Keule lautet dabei die Frage. Dazu gibt es Rotkohl und Klöße. Dass die Schlange am Tresen nicht allzu lang wird, kann an Wochenenden für Küche und Verkauf durchaus zur echten Herausforderung werden.

Der Gänsemarkt, auf dem es neben Fleisch und anderen Spezialitäten vom Federvieh auch Adventsdekorationen und Geschenkartikel im nordischen Design, Obst und Gemüse aus der Region, Haushaltswaren aus Emaille, Fisch aus den benachbarten Gewässern sowie Backwaren gibt, ist bis zum 22. Dezember täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Von Axel Kaminski