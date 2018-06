Weg vom Schreibtisch und rauf aufs Rad: Die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Wermsdorf und des Bauhofes machten sich per Fahrrad auf den Weg durch die Kommune, besuchten Einrichtungen und verschafften sich einen Überblick über das Geschehen in den Ortsteilen.

„Wir hatten voriges Jahr auf eine Weihnachtsfeier verzichtet und uns stattdessen vorgenommen, in der warmen Jahreszeit etwas zu unternehmen“, sagte Hauptamtsleiterin Katja Hannß zum Hintergrund. Der Tag biete Kollegen auch die Gelegenheit, sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen von Anlagen, die sonst vor allem vom Schreibtisch aus betreut werden. Deshalb habe man auch die Kita in Liptitz angesteuert, sei von den Kindern in der Mahliser Einrichtung mit einem Lied begrüßt worden, und später lagen noch Kita und Grundschule in Calbitz auf dem Weg. Außerdem gab es eine Führung im Wasserwerk Malkwitz und den Besuch des Klärwerks im Ort. „So ein Tag ist gut für die Gemeinschaft“, meinte Bürgermeister Matthias Müller (CDU). Außerdem sei ihm wichtig, dass Mitarbeiter gute Ortskenntnisse in der Kommune haben und nicht nur theoretisch wüssten, wo die Gemeinde Aufgaben übernimmt. „Dazu muss man den Schreibtisch auch einmal verlassen, und das machen wir heute“, sagte er. 33 Kilometer kamen auf der gemeinsamen Runde zusammen – mit An- und Abreise auch deutlich mehr.

Von Jana Brechlin