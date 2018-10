Oschatz

Statt „Swingfield & Friends“ gab es am Freitagabend im E-Werk „Rhapsodie in Blue“ – weil einer der Musiker der Oschatzer Band Swingfield aus persönlichen Gründen verhindert war, konnte der geplante Abend mit vorgetragenen Texten und Liedern in der Alten Schaltwarte nicht stattfinden. Doch Musik wurde dennoch geboten.

Kurzfristig engagiert werden konnte ein Damen-Trio, mit einem Programm, dass schon im Ovalsaal des Schloss Hubertusburg und der Pfarrscheune Borna zu erleben war. Zum dritten Mal boten die „Wermsdorfer Goldkehlchen“, Ines Raschke und Sabine Oschatz, Lieder aus mehreren Jahrzehnten, beginnend in den 1920ern. Begleitet wurden sie von Katja Scholz am Klavier. Damit haben sie sich in den zurückliegenden Monaten schon einen Namen gemacht.

Evergreens von Dietrich bis Reuter

Die Stücke, wechselnd mal in englischer, deutscher und russischer Sprache vorgetragen, sind bekannt und eingängig und passen in das Flair, welches die Kleinkunstbühne ausstrahlt. In gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre auf Zeitreise gehen und dabei die Evergreens von Marlene Dietrich bis Otto Reuter mitsingen – wie Katja Scholz verriet war bisher keiner der Auftritte identisch, wird das Programm mit jedem Mal etwas variiert und angepasst – dem Publikum und dem Ort entsprechend. So bleibt das Repertoire auch für die Akteurinnen stets eine spannende Angelegenheit.

Russische Romantik, Musicalmalodien Oper und Operette dominierten den Abend. Den richtigen Rahmen bot die Bühne mit ihren Sofas allemal, da wundert es ein wenig, dass am Ende doch nur ein Dutzend Gäste kamen.

Von Christian Kunze