Wermsdorfer Gundolf Schmidt berichtet von Begegnungen auf dem Lutherweg

Mit dem Rad 550 Kilometer durch Sachsen entlang des Lutherweges – dieses Abenteuer wagten Gundolf Schmidt und Jürgen im Sommer 2016. Was sie dort erlebten, erfuhren, wen sie trafen und was auch Atheisten mit Luther verbindet, erfahren Interessierte in einem Vortrag in Wermsdorf am 29. Oktober.