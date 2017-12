Wermsdorfer Hauptamtsleiter Lutz Abitzsch in den Ruhestand verabschiedet

wermsdorf. Mit vielen guten Wünschen ist der bisherige Hauptamtsleiter der Gemeinde Wermsdorf Lutz Abitzsch in den Ruhestand verabschiedet worden. Im Rahmen eines Empfangs bedankten sich Wegbegleiter für seine Arbeit. „Er hat die Gemeinde sehr geprägt und sich viele Nächte um die Ohren geschlagen“, sagte Bürgermeister Matthias Müller. Und Unternehmer Kurt Kirpal, der die Laudatio auf den scheidenden Amtsleiter hielt, unterstrich Abitzschs Verhandlungsgeschick, strategische Fähigkeiten und seine Geduld. Außerdem lobte er: „Lutz Abitzsch hat stets darauf geachtet, dass Investitionen in den Ortsteilen gerecht verteilt werden.“ Kerstin Krause, die sich im Namen des Gemeinderates bei dem langjährigen Hauptamtsleiter bedankte, sagte, dieser habe sich immer zu 100 Prozent loyal verhalten, damit die Räte auf ihn bauen konnten.

Auch Udo Seidlitz und Eckart Säuberlich, die Abitzsch noch von seiner Tätigkeit in der Binnenfischerei kennen, bevor er in die kommunale Verwaltung wechselte, verabschiedeten ihn aus dem Berufsleben. Und die Wehrleiter der Wermsdorfer Feuerwehren bedankten sich für dessen Einsatz mit einer Ehrenmitgliedschaft in allen Ortswehren – eine Auszeichnung, die bisher noch niemandem zuteil wurde.

Mit Polizeipräsident Bernd Merbitz polizeilich befreundet

Wie vielen Menschen Lutz Abitzsch in seiner 26-jährigen Tätigkeit in der Gemeinde verbunden ist, zeigte ein Blick in die Besucherreihen: Neben Vertretern aus Firmen, Einrichtungen und Vereinen war auch der Leipziger Polizeipräsident Bernd Merbitz dabei. Man sei mittlerweile persönlich befreundet, sagte der Polizeichef und er schätze an dem Verwaltungsprofi dessen vernünftigen und überlegten Arbeitsstil.

Berufsleben wie im Flug vergangen

Der so Gelobte bekannte, im Rückblick sei sein Berufsleben wie im Flug vergangen. „Erfolge in der Gemeinde sind für mich immer ein Gemeinschaftswerk gewesen. Es gab viele Vertrauenspersonen und Freunde, die ich um Rat fragen konnte und wir waren ein sehr gutes Team“, erzählte er.

Ab Januar 2018 arbeite er nun „schwerpunktmäßig in einem neuen Team“, sagte er scherzhaft: „Dann bin ich bei meinen Frauen zu Hause.“ Vor allem seine Ehefrau Helga habe ihn all die Jahre immer unterstützt. „Zukünftig möchte ich davon etwas zurückgeben und für sie Entlastung schaffen“, kündigte Lutz Abitzsch an.

Von Jana brechlin