Wermsdorf

Wandern an der frischen Luft und dabei noch etwas über Wermsdorfs Historie lernen – dieses Angebot des Heimat- und Verschönerungsvereins Wermsdorf nutzen am Sonntagnachmittag über 60 Männer und Frauen aus der gesamten Collm-Region. Drei Stunden lang ging es über neun Kilometer von Schloss zu Schloss. Start war in diesem Fall im Alten Jagdschloss, Ziel Schloss Hubertusburg.

Denkmale am Wegesrand

Unterwegs erläuterte Thilo Blamberg vom Verein an markanten Punkten entlang der Calbitzer Straße, An den Häusern, Glöcknerstraße, Tiefer Teich, Klosterwiese, Laubenthal und Döllnitzsee Fakten zur Geschichte beider Bauten – nicht ohne auf das ein oder andere Bau- oder Naturdenkmal am Wegesrand einzugehen. Die zweite Auflage fand bei kühlem, sonnigen Wetter statt. Das waren nahezu ideale Bedingungen. „Geplant war die Winterwanderung schon im vergangenen Jahr um dieses Zeit. Da machte uns allerdings Friederike einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund des Sturms waren zahlreiche der favorisierten Wege schlicht nicht begehbar“, so Blamberg. Am Ziel wartete auf die Wanderer eine Überraschung des Freundeskreises Schloss Hubertusburg und der Gästeführer. Bei Suppe und einem heißen Getränk wurde die Wanderung ausgewertet.

Von Christian Kunze