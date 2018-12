Wermsdorf

Die Gemeinde Wermsdorf hat für 2014 eine verkürzte Jahresrechnung vorgelegt. Diese Möglichkeit, bei der der Abschluss nur aus einer Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung besteht, gibt es seit der Einführung der doppischen Haushaltsführung. Die Jahresrechnung 2014 schließt in Wermsdorf mit einem Fehlbetrag von rund 800 000 Euro. Allein 500 000 Euro seien dabei Abschreibungen des Abwasserzweckverbandes, in dem die Gemeinde Mitglied ist, erläuterte Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) und fügte hinzu: „Ohne Abschreibungen und Sonderposten hätten wir einen Jahresüberschuss von 550 000 Euro.“

Kreditbelastung wird gesenkt

Außerdem sei die Schuldenlast im Vergleich zum sächsischen Durchschnitt deutlich geringer: So betrug die Verschuldung Ende 2014 rein rechnerisch 322 Euro pro Einwohner – im Freistaat lag dieser Wert im Durchschnitt bei 623 Euro pro Kopf. Und es sei gelungen, weiter Schulden zu tilgen, betonte Müller. „Zum 31. Dezember 2018 wird die Kreditbelastung bei 93 Euro je Einwohner liegen“, rechnete die Verwaltung vor.

Auf und Ab bei Gewerbesteuer

Kämmerin Kerstin Reinhardt stellte den Gemeinderäten zur jüngsten Sitzung einige Posten aus dem Haushalt und deren Entwicklung in den vergangenen Jahren vor. So wurde zum Beispiel deutlich, dass die Einnahmen aus den Grundsteuern A und B von rund 478 100 Euro im Jahr 2014 auf 540 000 Euro im Jahr 2017 und 544 600 Euro in diesem Jahr gestiegen sind. Hoch und runter ging es dagegen bei der Gewerbesteuer: 2014 lagen die Einnahmen hier bei 956 100 Euro, im Jahr 2017 waren das 1,224 Millionen Euro und dieses Jahr sind die Gewerbesteuern auf 1,074 Millionen Euro gesunken. Zeitgleich stiegen etwa Kreisumlage oder die Personalkosten, die Tarife gebunden sind.

Prüfung bestätigt Zahlenwerk

Die Jahresrechnung 2014 habe bei der örtlichen Prüfung einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerkt erhalten und könne nach dem Beschluss des Gemeinderates dem Landratsamt vorgelegt werden. Dem steht nichts entgegen, denn die Räte stellten das Zahlenwerk einstimmig fest.

Bürgermeister Matthias Müller erinnerte daran, dass das Erstellen der Jahresrechnung nach Einführung der Doppik zusätzlich zum täglichen Geschäft in der Verwaltung bewältigt werden musste. „Das war eine Herausforderung.“ Ebenso herausfordernd ist es, vom Fehlbetrag auf eine Null in der Jahresrechnung zu kommen.

Schwarze Null bleibt das Ziel

„Das muss das Ziel sein, ein Überschuss wäre noch besser“, meinte Müller. Wie das erreicht werden soll, stehe allerdings noch „ein bisschen in den Sternen“, fügte er hinzu. Durch eigene Steuereinnahmen sei das nicht zu machen, dazu müssten diese ständig erhöht werden. „Das kann nur durch höhere Zuweisungen des Freistaates geschehen“, so der Bürgermeister. Gemeinderätin Ursula Fritzsche ( SPD) erinnerte daran, dass im Haushalt des Landes auch mehr Mittel für die Kommunen vorgesehen sind, auch wenn noch unklar ist, wie viel genau. „Wir müssen schauen, was davon dann letztlich hier ankommt“, sagte sie.

Von Jana Brechlin