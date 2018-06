Wermsdorf

Es ist eine gute Übung und eine spannende dazu: Der Berufsfeuerwehrtag hat der Jugendwehr Wermsdorf ein aufregendes Wochenende beschert, bei dem jeder zeigen konnte, was er gelernt hat. Wie im Alltag der echten Berufswehr üblich, mussten die Nachwuchs-Kameraden mehrfach zu gespielten Einsätzen ausrücken, sich dabei mit anderen Helfern abstimmen und zügig ihre Aufgaben erledigen.

So galt es, einen Verkehrsunfall zu bewältigen, in einem verqualmten Gebäude vermisste Personen zu suchen, einen Verletzten vom Dach einer Gartenlaube zu bergen und eine Wasserrettung durchzuführen.

Viel Arbeit für die 13 Kinder, die in der Nachwuchsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Wermsdorf unter Leitung von Jugendwart Ingo Kirsten aller zwei Wochen bei Übungen trainieren und theoretisches Wissen erwerben. „Manchmal fehlt am Anfang noch ein bisschen der Mut, aber die Selbstsicherheit wächst mit jedem Einsatz“, hat Ingo Kirsten beobachtet. Und andererseits gebe es Kinder, die am liebsten alles machen und überall dabei sein wollen. „Diese müssen dann lernen, sich auch mal unterzuordnen und Anweisungen zu befolgen.“

Auch wenn die Einsätze natürlich keine echten waren, kamen diese wie echte Notrufe immer überraschend – egal, ob gerade das Mittagessen vorbereitet oder in einer Pause aufgeräumt wurde. Der 13-jährige Vitus Kirsten, der auch als Einsatzleiter wirkte, saß im Gerätehaus am Schreibtisch und nahm dort die Anrufe entgegen.

Vitus Kirsten nimmt im Gerätehaus die Notrufe entgegen. Quelle: Jana Brechlin

„Ich frage dann erst alles ab: Also was passiert ist, wo das ist und schreibe Namen und Telefonnummern auf. Außerdem muss ich wissen, ob jemand verletzt und ansprechbar oder vielleicht sogar bewusstlos ist“, machte er klar, „danach richtet sich dann der Einsatz.“ So habe er bei einem Autounfall eine Absperrung angeordnet, dann sei die Person aus dem Wagen befreit und Sanitätern übergeben worden.

Zur Unterstützung der Jugendwehr war der Ortsverein Dahlen des Deutschen Roten Kreuzes mit vor Ort und übernahm bei den Einsätzen die Versorgung der scheinbar Verletzten.

Übung zum Berufsfeuerwehrtag der Jugendwehr Wermsdorf. Quelle: Jana Brechlin

Auch wenn neben Ingo Kirsten weitere Helfer der Feuerwehr das Wochenende mit absicherten, galt es für die Großen, möglichst wenig einzugreifen. „Es ist uns wichtig, dass die Kinder lernen, sich selber zu organisieren. Wir sind in erster Linie Beobachter und schreiten nur ein, wenn es nötig ist“, sagte der Jugendwart. In der Theorie wüssten die meisten in der Jugendwehr gut Bescheid und haben sich schon mit Gerätekunde oder Einsatzabläufen vertraut gemacht.

Übung zum Berufsfeuerwehrtag der Jugendwehr Wermsdorf. Quelle: Jana Brechlin

Dass der Berufsfeuerwehrtag so gelungen war, lag auch an den aufgeschlossenen Partnern: So habe das Gasthaus „Zur guten Quelle“ die Gruppe beim Essen unterstützt, die Dahlener DRK-Helfer seien den Kindern auf Augenhöhe begegnet. Und die Mitglieder der Taekwondo-Gruppe des Wermsdorfer Turnvereins, unterbrachen am Sonnabendvormittag ihr Training, um in der alten Sporthalle die Opfer einer Rauchvergiftung zu mimen. Das sei sehr überzeugend gewesen, zählt Ingo Kirsten auf. „Dann müssen die Kinder auch Verletzte beruhigen und Schaulustige in ihre Schranke weisen können – dabei lernen sie Selbstbehauptung.“ Gelernt haben die 10- bis 13-Jährigen jede Menge. Und womöglich ist damit der Grundstein gelegt für die spätere Arbeit in der freiwilligen Feuerwehr.

Von Jana Brechlin