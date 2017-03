Calbitz. Rund 90 Mitglieder aus den sechs Feuerwehren Wermsdorfs und seiner Ortsteile konnte Gemeindewehrleiter Lutz Frenzel am Sonnabend in der „Grünen Tanne“ zum traditionellen Feuerwehrball begrüßen. Er nutzte die Gelegenheit, Rückblick auf das vergangene Jahr zu halten und die personelle Entwicklung der Wehren zu beleuchten.

Wie man es von der Feuerwehr gewohnt ist, handelt sie auch bei diesem Anlass taktisch klug. Selbst einer relativ kurze Ansprache muss niemand mit knurrendem Magen zuhören. Bevor Lutz Frenzel seine Bilanz vortrug, konnten die Gäste das von Eberhard Maluche und seinem Team kreierte Buffett erkunden.

102 Einsätze im vergangenen Jahr

Die Feuerwehren der Gemeinde Wermsdorf wurden im vergangen Jahr zu 102 Einsätzen gerufen. Das seien acht mehr als 2015 gewesen. Dabei habe es sich weniger um Brände als um technische Hilfeleistungen nach Unwettern und Verkehrsunfällen gehandelt. „Besonders schmerzlich bleibt uns dabei der Unfall in Mahlis mit tödlichem Ausgang in Erinnerung“, sagte der Gemeindewehrleiter. Vor allem hielten aber die Brandmeldeanlagen in Wermsdorf die Wehren in Bewegung. „Ich hoffe, dass die Betreiber die Störanfälligkeit dort senken können“, betonte Lutz Frenzel.

Neue Leitstelle als besondere Herausforderung

Als besondere Herausforderung im vergangenen Jahr bezeichnete er die schnelle Umstellung von der Leitstelle Delitzsch auf die Integrierte Rettungsleitstelle Leipzig. Knapp zwei Wochen vor der Aufschaltung habe man von diesem Sachverhalt erfahren. Die Wehren verfügten zu diesem Zeitpunkt nur über digitale Handfunkgeräte. Die Zusammenarbeit mit der Leitstelle sei dennoch möglich, wenn auch nicht perfekt gewesen. Besserung sei in dieser Woche in Sicht. Dann werde die Funktechnik der Fahrzeuge eingebaut. Lutz Frenzel erläuterte den Anwesenden, dass bisher rund 23 600 Euro in den Digitalfunk investiert worden seien. Weitere rund 14 000 Euro würden bei der Ausstattung der Fahrzeugtechnik hinzukommen.

Um ihre vielfältigen Aufgaben bewältigen zu können, seien die Wehren auf das Engagement aller Kameradinnen und Kameraden angewiesen. Das gelte insbesondere für das Gewährleisten der Einsatzbereitschaft tagsüber. Der Gemeindewehrleiter ging kurz auf die Rolle der Wehren für das kulturelle Leben in den Dörfern ein. Auch dabei bringen sich die Kameraden mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit ein, organisieren Veranstaltungen oder helfen bei deren Durchführung.

299 Mitglieder gehören zur Wehr

Den sechs Feuerwehren der Gemeinde gehören derzeit 299 Mitglieder, darunter 87 Frauen, an. Im aktiven Dienst sind 182 Kameradinnen und Kameraden tätig. „Leider haben wir zehn Mitglieder gegenüber dem Vorjahr verloren“, bewertete der Gemeindewehrleiter diese Zahlen. Optimistisch lasse ihn in die Zukunft schauen, dass man bei der Jugendfeuerwehr ein Plus von zwei Mitgliedern verbuchen konnte. In ihr arbeiten jetzt 44 Kinder und Jugendliche mit.

Der Gemeindefeuerwehrball ist Jahr für Jahr ein würdiger Rahmen, um Auszeichnungen für verdiente Kameraden vorzunehmen. Eine Ehrenurkunde der Gemeinde erhielten Manuel Köhler von der Freiwilligen Feuerwehr Wermsdorf, Holger Kunow (Collm), Michael Lamm (Lampersdorf), Manfred Hartmann (Mahlis) und Matthias Blumensaat (Malkwitz). Außerdem wurde Lutz Hofmann mit einer Urkunde und einem Präsent geehrt. Er trug 25 Jahre als Wehrleiter in Mahlis Verantwortung und übergab im vergangenen Monat den Staffelstab an Rico Pesak.

DJ Mario sorgt für Stimmung

Im Anschluss an diesen offiziellen Teil übernahm DJ Mario Petzold die Regie auf dem Saal. Die Kameraden ließen sich nicht lange bitten und sorgten schon beim ersten Titel von Andrea Berg dafür, dass die Tische verwaisten und die Tanzfläche voll wurde.

Von Axel Kaminski