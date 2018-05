Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen will an drei Kliniken in Nordsachsen sogenannte Portalpraxen einrichten. Nur Oschatz bleibt außen vor. Im Interview erklären Sabine Trudel und Stefan Härtel, warum Oschatzer Patienten keine Einschränkungen bei der Notfallversorgung befürchten müssen.