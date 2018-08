Wermsdorf

Die Kamera im Anschlag reist der Wermsdorfer Gundolf Schmidt derzeit durch Russland. Der August ist für Wanderungen am Baikalsee reserviert – ein Abenteuer, das nun dem Ende entgegengeht. Im September startet der Lehrer, der sich derzeit im Sabbatjahr befindet, eine Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn nach Wladiwostok. Dafür bekommt er von seinem Namensvetter aus Collm Verstärkung: Günter Schmidt wird mit von der Partie sein und will am 22. September den internationalen Marathon in Wladiwostok mitlaufen.

Unterdessen wird Gundolf Schmidt weiter Fotos machen und seine Eindrücke von Land und Leuten festhalten. „Sicherlich wird es wieder einen Reisevortrag und auch eine Fotoausstellung geben“, lässt er aus der Ferne wissen. Aktuell werden in Wermsdorf Motive seiner jüngsten Reisen gezeigt, denn gemeinsam mit seiner Ehefrau war er bereits in Usbekistan und im Norden unterwegs. Von der ersten Tour sind Fotos in der Arztpraxis von Dr. Kathrin Auerbach zu sehen, während im Touristischen Begegnungszentrum im Alten Jagdschloss die Schau „Kreuzfahrt in Russland“ gezeigt wird.

Von Jana Brechlin