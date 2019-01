Wermsdorf

Die Mittelalterrocker aus Wermsdorf haben es geschafft. Viscum sind bei dem Festival Mediaval im September mit am Start. Dazu verhalfen ihnen die vielen Fans, die für die Musiker im Internet abgestimmt und sie somit unter die ersten drei katapultiert haben. „Wir haben es geschafft! Wir haben uns gegen die starken Konkurrenten durchgesetzt! Wir spielen um den ’goldenen Zwerg’ beim diesjährigen Festival Mediaval. Ich danke im Namen von Viscum allen, die an uns geglaubt und uns in welcher Form auch immer unterstützt haben“, schrieb Bassist Fatty auf der Facebook-Seite von Viscum.

Bei dem Festival handelt sich um das größte Mittelalterspektakel Europas. Dieses findet in Selb in Bayern statt. „Newcomer sind normalerweise nicht bei diesem Festival vertreten“, erklärt Sänger Ulan Lokison. Das Festival bietet den Mittelalterrockern die Möglichkeit, viele Leute zu erreichen und somit ihren Bekanntheitsgrad zu erhöhen. „Wir werden die einzige Band aus Sachsen sein und können somit unsere Region vertreten. Eine Band wie unsere kann nur existieren, wenn sie ihren Bekanntheitsgrad erweitert. Und dieses Festival bietet die perfekte Plattform dafür. Wir sind wahnsinnig glücklich über diese Möglichkeit und freuen uns auf unseren Auftritt im September beim Mediaval-Festival.“

Von Kristin Engel