Wermsdorf

Muhammad Ali war einer der prominentesten Patienten: Der einstige Boxchampion litt viele Jahre an Parkinson – wie rund 400 000 Betroffene allein in Deutschland. Am 11. April ist Welt-Parkinson-Tag und für die Neurologen im Fachkrankenhaus Hubertusburg in Wermsdorf ein Anlass, über die Krankheit zu informieren.

Mehr Männer als Frauen betroffen

Chefarzt Dr. Piotr Sokolowski und sein Team haben immer wieder mit Menschen zu tun, die die Diagnose Parkinson erhalten oder in der Klinik begleitet werden. Wer bei Parkinson an zittrige Hände und verschütteten Kaffee denkt, liegt nicht ganz falsch, stellt Dr. Sabrina Schütze fest. „Man spricht auch oft von der Schüttelerkrankung“, sagt die Ärztin. Dabei gibt es noch mehr Symptome als das typische Schütteln: Immer steifer werdende Glieder, zunehmend kleinere Bewegungen, nach vorn gebeugter Gang oder kleine Schritte können ebenso dazu gehören wie eine unbeweglichere Mimik – das sogenannte Salbengesicht – ein Schriftbild, das immer kleiner wird, oder eingeschränkte Sinne, etwa beim Riechen oder Schmecken. Vereinzelt beklagen das bereits junge Patienten, meist werde Parkinson aber bei Menschen ab dem 65. Lebensjahr diagnostiziert, und dann bei mehr Männern als Frauen, so Schütze.

Dopamin-Mangel wird ausgeglichen

Woher das Leiden kommt, können Forscher noch nicht beantworten. „Die Ursache ist unklar“, sagt Piotr Sokolowski, „es kann schon Jahrzehnte vor dem vollem Ausbruch dezente Anzeichen, etwa leichte feinmotorische Störungen, geben.“ Parkinson sei eine neuro-degenerative Erkrankung, bei der Nervenzellen zugrunde gehen. Man behandele die Symptome. Und das können die Spezialisten in Wermsdorf auf verschiedene Weise: „Bei Parkinson-Patienten besteht ein Mangel an Dopamin im Gehirn. Also verordnen wir eine Ersatzgabe“, erklärt die Ärztin Sabrina Schütze. Der Stoff könne entweder in Tablettenform, mit einer Spritze oder einer Pumpe verabreicht werden. „Dadurch werden die Patienten kontinuierlich mit Dopamin versorgt. Das ist wie ein Schrittmacher für das Gehirn“, beschreibt sie.

Komplexe Behandlung für Patienten

Außerdem biete das Fachkrankenhaus Hubertusburg eine Parkinson-Komplexbehandlung an, bei der Ärzte, Pflegekräfte, Physio- und Ergotherapeuten sowie Logopäden und Sozialarbeiter gemeinsam dafür sorgen, dass Patienten Mobilität zurückerlangen. „Die Therapeuten versuchen dann zum Beispiel, Gleichgewicht und Rumpf zu stabilisieren und geben Anleitung beim Gehen mit Rollator“, so Schütze. Damit würden durchaus gute Ergebnisse erreicht und könnten zum Beispiel Patienten, die bereits gelegen hätten, wieder zum Aufstehen und einigen Schritten animiert werden. Nach der Therapie und der Einstellung mit Medikamenten in der Klinik sei eine konstante ambulante Betreuung unbedingt nötig, betont Chefarzt Piotr Sokolowski. „Dafür ist uns die Kooperation mit den niedergelassenen Kollegen sehr wichtig“, betont er.

Zurzeit werde viel zu Parkinson geforscht, das beobachte man auch in Wermsdorf aufmerksam. Schließlich gehe damit die Hoffnung einher, irgendwann mehr als nur Symptome der Schüttelerkrankung behandeln zu können.

Von Jana Brechlin