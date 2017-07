Wermsdorfer Neurologie soll ab 2018 neuen Chefarzt bekommen

Wermsdorf. Die Neurologie in Wermsdorf soll zum 1. Januar 2018 einen neuen Chefarzt bekommen. Das teilt das Leipziger Klinikum St. Georg, zu dem das Wermsdorfer Fachkrankenhaus Hubertusburg gehört, mit. Grund für den Wechsel ist der Weggang des derzeitigen Chefarztes Wolfgang Köhler, der einem Ruf an die Universitätsklinik Leipzig folgt. „Wir bedauern des Weggang von Herrn Köhler sehr, respektieren aber seine persönliche Entscheidung und wünschen ihm viel Erfolg für seinen weiteren beruflichen Weg. Er war uns stets ein verlässlicher Partner, der die neurologische Klinik am Standort Wermsdorf maßgeblich beeinflusst und kompetent geleitet hat“, betont Dr. Iris Minde, Geschäftsführerin des Klinikum St. Georg.

Ab dem kommenden Jahr solle die Abteilung für Neurologie und neurologische Intensivmedizin dann von einem ebenso kompetenten Nachfolger weitergeführt werden, heißt es in der Mitteilung des Klinikums. „Vor allem in einem ländlichen Raum wie Wermsdorf, in dem viele ältere Menschen zuverlässige medizinische Betreuung benötigen, ist es uns ein großes Anliegen, die Klinik für Neurologie mit ebenso viel Schaffenskraft und Kompetenz weiterzuführen wie bisher“, so Iris Minde weiter.

Sowohl die von Wolfgang Köhler initiierte Ambulanz für Multiple Sklerose (MS) als auch die Schlaganfallspezialstation Stroke Unit sollen auch in Zukunft am Standort eine große Rolle spielen, versichert das Leipziger Klinikum. Allein 2016 seien 485 Schlaganfallpatienten in der Neurologie des Fachkrankenhauses Hubertusburg behandelt worden. Ein ähnlich hoher Bedarf zeichne sich für dieses Jahr bereits ab: Bisher seien 259 Patienten mit Schlaganfall in der Stroke Unit behandelt worden.

Die Entwicklung der Wermsdorfer Neurologie zu einer hoch spezialisierten Abteilung bezeichnete der scheidende Chefarzt Wolfgang Köhler als herausragende Teamleistung. Man habe gemeinsam etwas aufgebaut, dass nun fortgesetzt werden solle, so sein Wunsch.

Von Jana Brechlin