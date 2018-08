Wermsdorf

Für die Fixierung von Patienten gelten künftig hohe Hürden. Das Bundesverfassungsgericht hat festgelegt, dass dafür eine richterliche Genehmigung eingeholt werden muss. Dr. Peter Grampp, Chefarzt der Psychiatrie im Fachkrankenhaus Hubertusburg in Wermsdorf, begrüßt das Urteil und rechnet damit, dass die Zahl der Fixierungen in Zukunft sinkt – auch in seiner eigenen Abteilung.

Das Bundesverfassungsgericht hat ein Urteil zu Fixierungen gefällt. Quelle: dpa

Sie bezeichnen das Urteil des Bundesverfassungsgerichtshof als weitreichend und intelligent. Sie sind also zufrieden?

Ja, weil man hier die UN-Menschenrechts-Behinderten- und Antifolterkonventionen umfänglich beachtet hat, die natürlich auch für kranke oder Menschen mit Behinderung gelten. Demnach ist ein Übergriff auf Menschen – und das ist eine Fixierung, weil sie anderen die Freiheit entzieht – grundsätzlich nur zulässig, wenn nach Prüfen der Verhältnismäßigkeit kein weniger eingreifendes Mittel anzuwenden ist. Dazu erwarten wir zukünftig mit dem Richtervorbehalt auch eine Überprüfung, ob alternative Mittel ausgeschöpft sind und die Überprüfung der Verhältnismäßigkeit im Einzelfall, wie auch bei der Zwangsmedikation. Hier ist ein sehr gründliches Urteil von hoher Qualität gefallen. Die Richter haben ausführlich recherchiert und mit vielen Verbänden gesprochen.

Bisher in Wermsdorf Vier-Augen-Prinzip

Werden auch bei Ihnen in der Klinik Patienten fixiert?

Ja, das kommt vereinzelt vor, und bisher hat es gereicht, wenn ein Arzt entschieden hat, dass das nötig ist. Die Anordnung erfolgte auch jetzt mit einem Vier-Augen-Prinzip von Assistenz- und Oberarzt. Dem folgte eine exakte Überwachung der Maßnahme und Dokumentation, obwohl das so nicht vorgeschrieben war. In unserer Abteilung wird genau festgehalten, wann und warum ein Patient fixiert wird und wie lange das aufrecht erhalten wird. Wahrscheinlich hat schon unsere interne Regelung die Zahl der Fixierungen reduziert.

Es ist wahrscheinlich eine Ur-Angst vieler Patienten, die in die Psychiatrie kommen, dass sie gegen ihren Willen fixiert werden. Ist das berechtigt?

Ich kann nur für uns sprechen und versichern, dass das immer das letzte Mittel ist. Zuvor müssen alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, eben weil es so ein riesiger Eingriff ist. Fixierungen gibt es übrigens nicht nur in der Psychiatrie, sondern durchaus auch in anderen Kliniken oder in Altenheimen. Ich verstehe vollkommen, dass sich Menschen davor fürchten. Ich selbst habe mich als junger Assistenzarzt einmal fixieren lassen, um nachvollziehen zu können, was das bedeutet, und ich muss sagen: Dieses Gefühl des Ausgeliefertseins will man möglichst niemandem zumuten, wenn es irgendwie anders geht.

Möglichkeiten vorher ausschöpfen

Wann wird eine Fixierung notwendig?

Wenn man einen Patienten selbst oder andere vor ihm schützen muss. Dabei gilt es auch, Mitpatienten oder Personal zu schützen. Oder aber auch, wenn jemand sehr durcheinander ist, herumirrt und dadurch Verletzungsgefahr besteht. Das ist zum Beispiel in Pflegeheimen der Fall, wenn die Patienten aus den Betten zu stürzen drohen. Oder wenn alte Patienten zu uns überwiesen werden, die nach einer Operation völlig durch den Wind sind.

Wie kann man in solchen Fällen eine Fixierung vermeiden?

Oh, da gibt es noch etliche Möglichkeiten: Aggressive oder autoaggressive Patienten kann man, wenn eine Deeskalation nicht anders möglich ist, über Gesprächsangebote beruhigen, sie auch eine Zeit lang in Ruhe lassen, bis dahin, sie kurzzeitig in den Krisenraum zu verlegen. Der ist so ausgestattet, dass man sich dort abreagieren, aber keinen Schaden zufügen kann. Manchmal muss die Energie einfach raus, das hilft dabei. Älteren oder verwirrten Patienten ist mit Bewegungsmeldern mitunter leicht geholfen: Steht dann einer nachts auf, geht das Licht an, man sieht den Raum und mögliche Stolperfallen und kann sich orientieren. Absenkbare Betten sind teuer, aber eine unglaubliche Hilfe, eine Nachtbeleuchtung oder Anti-Rutsch-Füßlinge dagegen einfache Möglichkeiten, für Sicherheit zu sorgen. Außerdem sind Sitzwachen auch eine Option – eine teure, weil Personal, das man ja auch erst einmal haben muss, zu bezahlen ist – aber ebenfalls wirkungsvoll.

Rund 50 Fälle pro Jahr

Wie oft wird bei Ihnen eine Fixierung angeordnet?

Pro Jahr sind das etwa 50 Fälle auf unserer geschützten Station. Selten ist das länger als 15 Minuten nötig, Fixierungen bis zu einer Stunde sind wirklich Ausnahmen. Manchmal passiert wochenlang gar nichts, und dann muss gleich mehrere Tage eine Fixierung bei ein und demselben Patienten angeordnet werden.

Wie geschieht das konkret?

Die Gurte bestehen aus sehr festem Textil und werden als Arm- oder Beinmanschette angelegt. Manchmal reicht die Fixierung an ein oder zwei Punkten, bei einer Fünf-Punkt-Fixierung käme neben Armen und Beinen noch ein Gurt um den Bauch hinzu – mehr findet bei uns nicht statt. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass dies immer nur eine relative Sicherheit ist, es gibt immer wieder zerfetzte Gurte. Das bedeutet, die Fixierung ersetzt andere Maßnahmen nicht. Die wichtigste Methode ist immer die Beziehung. Daher muss jeder Mitarbeiter – auch der Arzt – eher zurückhaltend und authentisch sein, um eine drohende Eskalation verhindern zu können. Da braucht auch Erfahrung in der Psychiatrie: Manche Patienten brauchen deutliche Ansagen, andere können schon spüren, dass auch ich sauer bin oder bei anderen wiederum hilft Humor, die Situation zu entschärfen.

Wertschätzung der Patienten

Das Urteil ist gefällt, wie soll die Umsetzung praktisch laufen?

Weil Ernstfälle nicht immer in die Arbeitszeit der Richter fallen, sondern wir auch nachts oder am Wochenende Ansprechpartner brauchen, wird es langfristig nötig sein, dass in den Gerichten ein Bereitschaftdienst organisiert wird. Das wird ein großer Aufwand. Der Gesetzgeber muss jetzt schnell handeln und klar regeln, wie die Umsetzung zu gestalten ist. Unser Vorteil ist, dass wir bisher schon eine gute Zusammenarbeit mit den Richtern pflegen, da ist Vertrauen da.

Welche Konsequenzen erwarten Sie nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes?

Ich hoffe, dass die Wertschätzung der Patienten, die das Verfassungsgericht implizit im Urteil ausdrückt, sich verallgemeinert. Daneben eröffnen sich gerade bei älteren Menschen auch Möglichkeiten wie die des Werdenfelser Weges, bei dem auch die Angehörigen intensiven Anteil an der Entscheidung zwischen Sicherheit und Freiheitsentzug haben und noch stärker eingebunden werden. Weiterhin wünsche ich mir neue Impulse für alternative Möglichkeiten zur Verhinderung und damit eine Reduzierung der Zahl der Fixierungen.

Von Jana Brechlin