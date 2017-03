Wermsdorf. Vom Mai in den Juni: Die Wermsdorfer Schlössernacht zieht um – in einen anderen Monat. Hat das Spektakel zwischen den beiden Schlössern in der Vergangenheit immer im Wonnemonat die Besucher angelockt, soll es in diesem Jahr am 10. Juni stattfinden. Interessierte Besucher, die Stammgäste der Veranstaltung sind, tun gut daran, sich den Termin einzuprägen. „Die Schlössernacht wird jetzt immer am Sonnabend nach Pfingsten sein“, kündigt Susan Müller von der Touristinformation der Gemeinde Wermsdorf an.

Abgesehen vom zunächst ungewohnten Datum können sich die Wermsdorfer und ihre Gäste aber auf ein gewohnt vielfältiges Programm freuen. Traditionell soll zwischen dem Alten Jagdschloss in der Ortsmitte und dem Schloss Hubertusburg für verschiedene Interessenten etwas geboten werden. Dazu gehören Musik und Unterhaltung für Kinder genauso wie Vorträge oder Führungen. Der Heimatverein, der sich – neben anderen Vereinen und Einrichtungen – an der Schlössernacht beteiligt, rückt dabei das Jubiläum 400 Jahre Altes Jagdschloss in den Mittelpunkt. „Es gibt zwei verschiedene Vorträge und Rundgänge“ blickt Gundolf Schmidt voraus.

Geplant ist außerdem, eine Ausstellung in der Touristinformation rund um das Jubiläum zu gestalten. Dafür suchen die Vereinsmitglieder ab sofort Material. „Wir haben schon in den vergangenen Jahren für unsere Präsentationen auf die Wermsdorfer gesetzt und waren immer begeistert, was für tolle Leihgaben dabei zusammengetragen wurden“, so Schmidt. Gefragt seien vor allem Zeichnungen, Schriftstücke oder Andenken rund um das Alte Jagdschloss. Die Schau werde auch über die Schlössernacht hinaus zu sehen sein, sagt Susan Müller, die die Leihgaben entgegen nimmt.

Von Jana Brechlin