Wermsdorfer Senioren feiern Sommerfest

Wermsdorf. Exakt 92 Senioren aus dem gesamten Gemeindegebiet hatten am Mittwoch die Plätze im Zeltpavillon auf dem Wermsdorfer Sportplatz eingenommen. Dieser musste – wie schon in den vergangenen Jahren – nicht als Regenschutz dienen, sondern war willkommener Schattenspender.

Bewirtet vom achtköpfigen Team um Seniorenbetreuerin Heike Rode gab es bei Kaffee und Kuchen zunächst Gelegenheit zum gemütlichen Plausch. Jüngster in der Runde war mit 19 Jahren Nick Wolf. Der in der Gemeindeverwaltung angestellte Auszubildende gehörte natürlich zu den Helfern, die Kaffee ein- und nachschenkten sowie später die Kaltgetränke vom Wasser über das Pils bis zur Erdbeerbowle servierten. Da Nick Wolf vor einem Jahr bereits Praktikant im Gemeindeamt war, half er bereits zum zweiten Mal beim Sommerfest der Senioren mit.

Sängerin Ramona Schneider sorgt für Stimmung

Nach dem Kaffee sorgte die Sängerin Ramona Schneider für die Unterhaltung der Wermsdorfer Senioren. Sie stieg mit Liedern über die Matrosen und die Seefahrt in ihr Programm ein. Da die Wurzenerin die Nähe zu ihrem Publikum suchte, kamen dabei erstaunliche Talente zu Tage. So gibt es zum Beispiel in den Reihen der Wermsdorfer Senioren einen guten Imitator für Möwengeschrei. Das Fest klang am Abend mit einem Essen aus der Gulaschkanone aus.



Von Axel Kaminski