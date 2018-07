Wermsdorf

Jahr für Jahr bekommt Heike Rode sie an die Tische: Das Sommerfest der Senioren, das am Mittwoch in Wermsdorf stattfand, ist für viele Wermsdorfer Rentner ein besonderer Termin. 90 gut gelaunte Menschen im besten Alter nahmen diese Woche unter dem Festzeltdach Platz und ließen sich von Bürgermeister Matthias Müller (CDU) begrüßen. Der Termin stand bereits im Herbst fest, das Wetter spielte erneut mit: „Ich glaube, wir sollten uns bei der Ferienplanung alle an Frau Rode orientieren“, scherzte Müller. „Wenn das Sommerfest ansteht, wird das Wetter schön.“

Kontinuierliche Arbeit in Betreuung möglich

Wo es sonst in den Ortsteilen einmal im Monat je eigene Treffen gibt, kommen zum Sommer und Weihnachten die Ältesten von Calbitz bis Wiederoda einmal komplett zusammen. Organisiert werden die Feste von Heike Rode und ihren Helfern. Mit Vorträgen und Modeschauen versucht die 55-Jährige auch die monatlichen Seniorentreffen aufzulockern. Über eine ABM-Stelle, später über Ein-Euro-Jobs wurde die Wermsdorferin zur Seniorenbetreuerin für Komune. „Jetzt bin ich froh, dass die Gemeinde mir auch weiterhin ein paar Stunden ermöglicht“, sagt sie. Für diese ist sie weiter ehrenamtlich im Einsatz. „Wir freuen uns, dass das Sommerfest so gut angenommen wird. Es ist nicht einfach, in unserer Gegend für jeden etwas anzubieten“, sagte der Bürgermeister anerkennend, während unter dem Zeltdach bereits auf den Start Punkt 14 Uhr gewartet wurde.

Neue Teilnehmer unter den Gästen

Unter die Festgäste hatten sich auch ein paar neue Gesichter gemischt. Die „Jungrentner“ kamen aus der Sportgruppe des Turnvereins und hatten sich einen Tisch am Rand gesichert. „Wir sind zum ersten Mal hier. Das Fest findet jedes Jahr statt und wir haben einen so schönen Sommer.“, erklärte Helga Pappisch stellvertretend für den Rest der Frauen. Edith Büchner, auch aus Wermsdorf, fügte hinzu: „Sonst waren wir in der Turnhalle und haben es verpasst.“

Der Auftritt von Ramona Schneider im Vorjahr. Quelle: Axel Kaminski

Auch für sie gab es zunächst Kaffee und Kuchen, für das Abendbrot war wieder eine Gulaschkanone bestellt. „Es ist eine gesellige Runde, eine richtig angenehme Gruppe“, sagte die Wurzener Sängerin Ramona Schneider, die sich für ihren Auftritt vorbereitete. Bereits im Vorjahr hatten die Senioren sie engagiert und sie sich für dieses Jahr erneut gewünscht: Ein buntes musikalisches Programm hatte sie vorbereitet, denn so verriet sie: „Die Wermsdorfer wollen auch animiert werden, mitzumachen. Es muss unterhaltsam für sie sein.“

Von Manuel Niemann