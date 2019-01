Wermsdorf

Mode vorführen, das lernt der Fernsehzuschauer bei Heidi Klum, kann ein hartes Geschäft sein: Vor einem Job stellen die ohnehin schon mageren Mädchen die Nahrungsaufnahme ganz ein, um anschließend mit möglichst ausdrucksloser Miene auf den Laufsteg zu gehen. Ganz anders verhält sich das, wenn in Wermsdorf Modenschau beim Seniorentreff ist – so wie diese Woche im Begegnungszentrum des Alten Jagdschlosses.

Seniorentreff organisiert zweimal jährlich Modenschau

Dann geht es nämlich mit einer Kaffeetafel los, und die gilt für Rentner wie Models gleichermaßen, denn die Damen, die anschließend die neue Mode vorführen, sind Seniorinnen aus verschiedenen Ortsteilen. Seit zehn Jahren kommt Michael Kefalas mit seinem Unternehmen MK Mode Nr. 1 zweimal im Jahr zu den Wermsdorfer Rentnern. Mit „seinen Models“ stößt er vor der Schau erst einmal aufs neue Jahr an und moderiert anschließend humorvoll die Darbietungen. „Wir haben hier die schönsten Frauen von Wermsdorf dabei“, versichert Michael Kefalas und fügt hinzu: „Die Mutigsten sind das auf jeden Fall, denn manche modeln heute hier zum ersten Mal.“

Spaß steht im Vordergrund

Angesprochen werden die Frauen, trotz ihres Alters, konsequent beim Vornamen – ganz wie bei Heidi Klum und ihren „Mädchen“: „ Isolde, Heike, Renate, Ilona, Inge, Sieglinde, Edelgard, Heidi und Martina – zeigt, was ihr drauf habt“, spornt er sie an. Mit sichtbarer Freude und strahlendem Lächeln führen die Frauen anschließend ihre Garderobe vor. „Das macht großen Spaß“, sind sich alle einig. Wiederholt in der Laufsteg-Runde ist Isolde Rothkirch aus Gröppendorf. Die 76-Jährige schätzt die Gelegenheit, sich beim Seniorentreff Sachen ganz in Ruhe ansehen zu können. „Ich bin recht klein und habe oft Probleme, etwas Passendes zu finden. Vieles muss ich selber kürzen“, beschreibt sie.

Alle Größen vertreten

„Auch ältere Menschen sind modemutig und die Frauen in Wermsdorf haben Spaß an schönen Sachen“, hat Kefalas beobachtet. Von Größe 34 bis 54 habe er alles dabei. „Das sind Sachen für normale Frauen, die toll aussehen und sich wohlfühlen wollen“, betont er.

Von Jana Brechlin