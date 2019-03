Wermsdorf

Die Zahlen können sich sehen lassen: 302 Mitglieder gehören zu den Wermsdorfer Feuerwehren, darunter sind 194 aktive Kameraden. 2018 mussten die Helfer 162 Einsätze bewältigen – das waren 56 mehr als noch im Jahr zuvor. Gemeindewehrleiter Lutz Frenzel nahm den Ball der Wermsdorfer Wehren am Sonnabend im Kultursaal der Hubertusburg zum Anlass für eine Bilanz, gab aber auch einen Ausblick auf dieses Jahr und ehrte ausgewählte Kameraden.

Deutlicher Anstieg bei Alarmierungen

115 Frauen und Männer aus sechs Feuerwehren feierten gemeinsam und folgten Frenzels Ausführungen. Er erinnerte an ein einsatzreiches Jahr, wobei der deutliche Anstieg an Alarmierungen vor allem auf Schäden durch Sturmtief „Friederike“ und auf zahlreiche Feldbrände während des trockenen Sommers zurückzuführen ist. Am schwierigsten waren für die Helfer die Einsätze bei Verkehrsunfällen mit tödlich Verunglückten.

Mangel an Lehrgangsplätzen

Frenzel betonte, die Zusammenarbeit mit der Rettungsleitstelle Leipzig habe sich verbessert: Nach einem Besuch von drei Kameraden vor Ort seien die Alarm- und Ausrückeordnung optimiert und Fehler ausgemerzt worden. Dafür hakt es immer noch an anderer Stelle: „Leider mussten wir feststellen, dass die versprochene Lehrgangsverbesserung an der Landesfeuerwehrschule nicht stattgefunden hat.“ Zwar seien die Plätze dort aufgestockt worden, davon profitierten jedoch zuerst die Berufswehren. Unterdessen werde der Bedarf immer größer, mahnte er.

Lutz Frenzel bedankte sich bei allen Kameraden für ihren Einsatz im Notfall, aber auch für die Arbeit mit dem Nachwuchs oder bei Veranstaltungen in den jeweiligen Dörfern. Er vergaß auch nicht, die Familien zu erwähnen, die dieses Engagement mittragen.

Anschaffungen in Fahrzeug und Zisterne

Aktuell gibt es in der Kommune vier Jugendfeuerwehren, in denen 63 Kinder und Jugendliche organisiert sind. Frenzel unterstrich die gute Zusammenarbeit mit Gemeinde und Gemeinderat und erinnerte an Investitionen in die Feuerwehren 2018. Neben Rettungsgeräten, Einsatzbekleidung und Ausgehuniformen seien dabei die Löschwasserzisterne am Schullandheim Lampersdorf für 80 000 Euro und der neue Einsatzleitwagen für die Feuerwehr Wermsdorf für 90 000 Euro die größten Posten. Dieses Jahr seien bisher 20 000 Euro für die Anschaffung neuer Einsatzkleidung bewilligt worden, informerte Bürgermeister Matthias Müller ( CDU). „Wir hatten noch einiges mehr angemeldet, bekommen aber nicht für alles Fördermittel“, erklärte er. Doch die Unterstützung der Wehren habe weiterhin Priorität versicherte Müller und bedankte sich ebenfalls für die Einsatzbereitschaft der Helfer: „Ich bin froh, dass es Euch gibt.“

Auszeichnungen für Kameraden

Im Anschluss an den offiziellen Teil wurden sechs Kameraden ausgezeichnet, die von ihren Feuerwehren vorgeschlagen worden waren: Darunter Stefan Richter, stellvertretender Gerätewart aus Wermsdorf, Steffen Neugebauer, der sich in Collm für die Ausbildung engagiert, der stellvertretende Lampersdorfer Wehrleiter Andreas Ackermann sowie Marcel Heinitz, Leiter in Luppa. Außerdem erhielten Antje Frenzel, aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Malkwitz und Gudrun Krause, die seit über 40 Jahren in der Mahliser Wehr ist, ein Dankeschön.

Von Jana Brechlin