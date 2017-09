Werner Günther aus Schweta verpasst Titel des Kartoffelkönigs

Ostrau/Schweta. S

Doch auf dem Festplatz an der Döbelner Straße in Ostrau ging es am Wochenende nicht nur um Rekorde. „Es ist eine schönen Tradition, dass sich unsere Vereine hier präsentieren“, sagt Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling (54) nicht ohne Stolz über die gut besuchte Veranstaltung. Für die Gäste gab es ein vielseitiges Programm. Während das Fest am Sonnabendvormittag mit einem Bauern- und Erzeugermarkt für regionale Spezialitäten eröffnete, zeigten die Treckerfreunde Ostrau ihre Landmaschinen. Die Zwei-Takt-Crew Ostrau wartete mit einer Oldtimershow auf.

Von Johannes Wolf