Oschatz. Zahlenkünstler aus fünf Oberschulen traten am Donnerstag in der Oschatzer Oberschule „Robert Härtwig“ gegeneinander an. Beim Regionalausscheid qualmten die Köpfe von 50 Jungen und Mädchen aus den Einrichtungen in Oschatz, Wermsdorf, Mügeln, Torgau und Mockrehna. Die Schüler der Klassenstufen 5 bis 8 kämpften um den Einzug in das Landesfinale in wenigen Wochen in Chemnitz. Begleitet und organisiert wurde der Wettbewerb von den Fachlehrern der beteiligten Schulen, federführend ist dabei Günter Münz von der Mügelner Goetheschule. Als Schirmherr konnt der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar gewonnen werden. Die Stadt Oschatz unterstützt den Regionalausscheid gemeinsam mit dem Wasserversorger Oewa und dem Betonwerk Oschatz. Dank deren Hilfe gibt es für die Mathe-Asse Urkunden, Pokale, Gutscheine und kleine Sachpreise. Die vier besten in diesem Jahr sind Tim Stoppe und Max Liebegall von der Goetheschule Mügeln sowie Daniel Auerbauch und Fabian Lehn aus der Oberschule Mockrehna.



Von Christian Kunze