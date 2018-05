Nordsachsen

An diesem Mittwoch kann es zu heftigen Unwettern im Landkreis Nordsachsen kommen. Darauf weist der Deutsche Wetterdienst in seiner Warn-Wetter-App hin. Möglich seien in den Nachmittagsstunden schwere Gewitter mit heftigem Starkregen. Die Meteorologen gaben bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter pro Stunde an. Des Weiteren könne es zu Hagelschlag und Sturmböen kommen.

In der Nacht zum Donnerstag sollen die Gewitter dann allmählich abklingen. Landkreisweit gilt aber bis Donnerstag, 19 Uhr, eine amtliche Hitzewarnung für ganz Nordsachsen sowie Waldbrandwarnstufe 5 – die Wälder in der Region dürfen nicht betreten werden.

Von nf