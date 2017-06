Dahlen. Walze, Asphaltfertiger und erst recht die Fräse werden an der Kreuzung Bahnhof-/ Lindenstraße nicht mehr benötigt. Die alte, verschlissene Decke der Straße wurde hier im Auftrag der Straßenmeisterei Dahlen abgefräst und eine neue Asphaltschicht eingebaut. Am Montag begannen die Arbeiten am Knoten der Staatsstraße 24, 27 und 29. Am Mittwoch passten Mitarbeiter der Firma Ezel die Kanaldeckel an und schlossen die Fuge zwischen Schnittgerinne und Fahrbahn. Damit ist das Ende der Sperrung der Lindenstraße zwischen der Zufahrt zum Geschäftshaus am Busbahnhof und der Kreuzung absehbar. Außerdem war während der Bauarbeiten die Bahnhofstraße halbseitig gesperrt, was für den Verkehrsfluss in der Heidestadt eine erhebliche Einschränkung darstellt. Im Rahmen dieser Instandsetzungsmaßnahme wird noch die Fahrbahnmarkierung erneuert. Geplant ist, die Arbeiten insgesamt bis zum Wochenende abzuschließen.

Von Axel Kaminski