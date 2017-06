Sachsens Staatsminister Martin Dulig (SPD) hat sich kürzlich zu Staatsstraßen geäußert. Für sie solle mehr Geld ausgegeben werden, damit jährlich doppelt so viele Kilometer erneuert oder repariert werden können. Mit der S 28 in Bornitz und der S 31 in Borna hat Bürgermeister David Schmidt in der Gemeinde zwei Straßen dieser Kategorie, bei denen Handlungsbedarf besteht.