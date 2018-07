Collm

Keine Ruhe für die Feuerwehren der Region: Am Montagmittag wurden die Kameraden erneut zu einem Feldrandbrand gerufen, dieses Mal rückten sie an den Oberweg zwischen Collm und Striesa aus. Inzwischen sind die Ehrenamtlichen beinahe so oft auf Feldern anzutreffen wie die Landwirte mit ihrer Technik während der Erntezeit – von einem Ehrenamt kann da kaum noch die Rede sein.

Landwirte unterstützen Feuerwehr

„Wir wurden gegen 12.20 Uhr alarmiert und rückten als erste aus“, informierte Heiko Lippert, Wehrleiter der Ortsfeuerwehr in Collm und Einsatzleiter. Ebenfalls zu Hilfe kamen die Mitglieder der Ortswehren aus Lampersdorf und Malkwitz. In Flammen stand eine Fläche unweit des Feldes der Agrargenossenschaft Altoschatz-Merkwitz. Vorstandsvorsitzender Udo Morstein eilte zum Ort des Geschehens, machte sich ein Bild von der Situation.

Brand Oberweg Collm 2. Juli 2018 Quelle: Christian Kunze

„Wir unterstützten die Wehren mit einem unserer Wagen mit Wassertank und pflügen den angrenzenden Feldstreifen ab, um zu verhindern, dass sich der Brand gen Dorf ausbreitet“, so Morstein. Die Feuerwehren Oschatz und Wermsdorf wurden nachalarmiert, um eine fortwährende Wasserversorgung über eine längere Wegstrecke aus der Ortsmitte zu gewährleisten.

Das Feuer hatte seinen Ursprung aller Wahrscheinlichkeit nach auf dem an das Feld grenzenden Grundstück, auf dem sich ein leerstehender Stall befindet. In unmittelbarer Nähe des Stalls gerieten Strohballen sowie eine Palette mit Abfall in Brand. Stall und Stroh gehören nicht der Agrargenossenschaft. Die Feuerwehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Stallgebäude verhindern. Personen wurden durch die Flammen nicht verletzt.

Brandursache noch unklar

Über die Brandursache kann bisher nur spekuliert werden. Beamte der Polizei waren noch am Nachmittag vor Ort und nahmen die Ermittlungen auf. Nach reichlich zwei Stunden war der Brand unter Kontrolle gebracht. Mitglieder der Collmer Ortswehr übernahmen bis in die Abendstunden die Brandwache.

Von Christian Kunze