Oschatz. Er ist schon ein echter Pechvogel. Nachdem der 31-jährige Pierre Runge bereits im Juli vergangenen Jahres im Oschatz-Park von einem nicht angeleinten Hund in den rechten Unterarm gebissen wurde, ist er nun erneut bei einem Zwischenfall mit einem Hund im O-Park verletzt wurden. Im Bereich des Rosensees an der Treppe Richtung Platsch kam es am 24. August zu einer Rangelei zwischen seinem Vierbeiner und einem nicht angeleinten schwarz-weißen Hund. „Der nicht angeleinte Hund ging sofort auf meinen Mischling los. Ich wollte meinen an der Leine hoch ziehen, doch es gelang mir nicht. Der fremde Hund hat meinen mehrfach gebissen.“ Als der Oschatzer die beiden Hunde voneinander trennen wollte, verdrehte er sich dabei das Knie. „Der Besitzer des anderen Hundes kam, nahm seinen Hund an die Leine und ging, obwohl ich ihn darauf hingewiesen habe, dass ich gerne seinen Namen wüsste. Davon ließ er sich jedoch nicht beeindrucken. Ich erstattete Anzeige gegen Unbekannt“, sagt Pierre Runge.

Mittlerweile habe er den Besitzer des Hundes ausfindig machen können und der Polizei den Namen und Anschrift desjenigen mitgeteilt. Nun hofft er, dass bald etwas geschieht, um auch Schadensersatz und die angefallenen Tierarztkosten von dem Hundehalter zu bekommen. „Ich habe meinen Hund immer an der Leine. Es wurden ja schon mehrere Hunde und Menschen von Hunden angegriffen. Es ist für mich unverständlich. Überall am O-Park sind Schilder die darauf hin weisen, dass Hunde an die Leine genommen werden müssen. Auch wenn in Oschatz kein Leinenzwang herrscht, sagt doch der Landesverband, dass Tiere sicher zu führen sind und Gefahr dritter auszuschließen ist. Ich würde es schade finden, wenn die Parkbetreiber schließlich komplett Hunde im Park verbieten würden“, so der Betroffene.

Und mit dieser Vermutung liegt er gar nicht mal so falsch. Denn es wird bereits über diese Konsequenz nachgedacht, bestätigt O-Park-Leiterin Katja Bachmann gegenüber der OAZ. „In Kürze werde ich mich mit der Geschäftsführung und den Kollegen zusammen setzen und über ein Hundeverbot im Park diskutieren.“

Das wäre auch für die Hundebesitzer ärgerlich, die den Teich im O-Park gerade im Sommer als willkommene Abkühlung für ihre Vierbeiner nutzen. „Mein Hund konnte sich diesen Sommer leider nur in der Zinkbadewanne abkühlen. Hier in Oschatz gibt es ja sonst keine Alternativen. Ich verstehe natürlich auch die Parkbetreiber. Ich bin selbst der Meinung, dass man als Hundebesitzer sein Tier nicht von der Leine lassen kann, wenn man kein Vertrauen zu seinem Tier hat und sich nicht 100 Prozent ig sicher ist, dass der Hund zuverlässig und abrufbar ist. Oft schätzen die Besitzer ihren Vierbeiner aber auch falsch ein“, sagt der Oschatzer Ralph Reuße, der mit seinem Golden-Retriver viel an der Döllnitz unterwegs ist.

Pierre Runge hat in der kommenden Woche einen MRT-Termin. Dann wird sich feststellen, wie schlimm seine Verletzung tatsächlich ist. Bis dahin kann er nur abwarten. Er appelliert an die Vernunft der Hundebesitzer: „Nehmt Eure Tiere an die Leine!“

Von Kristin Engel