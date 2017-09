Wieder knapp 100 Teilnehmer bei der OAZ-Radtour dabei

Oschatz. Zwei Tage vor der inzwischen schon 9. OAZ-Radtour zitterten die Organisatoren, ob das Wetter hält und die Tour stattfinden kann. Das Wetter hielt. Am Sonnabendmorgen trafen sich wieder knapp 100 Teilnehmer der Tour. Einige der passionierten Radler waren bereits mehrfach mit der Oschatzer Allgemeinen in der Collm-Region unterwegs gewesen.

Gemeinsam mit den Partnern IKKclassic und dem Fahrradhaus Schatzki wurde zwar wieder das Dorf Collm aus Zielort ausgewählt, allerdings war in diesem Jahr die Streckenführung etwas anders. „Wir versuchen immer sichere Radwege zu nutzen und da ist die Auswahl derzeit eingeschränkt“, sagt Radprofi David Schatzki. In Collm sorgte die IKKclassic für einen gesunden Pausensnack. Ab dem Rastplatz teilte sich dann das Fahrerlager in die sportliche Runde und in die Familienrunde. Während die Familienrunden eine Länge von etwa 20 Kilometern hatte, absolvierten die Sportler 40 Kilometer. Sie bogen nach der Tour um den Collm bei Merkwitz ab und umrundeten noch die Stadt Oschatz. Als Andenken an die OAZ-Radtour erhielten die Teilnehmer ein Erinnerungsfoto.

Von Hagen Rösner