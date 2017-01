Mügeln. Nach den Glühweinfahrten zum Jahreswechsel steht nun die erste Sonderfahrt der Döllnitzbahn in diesem Jahr an. Am 22. Januar ist wieder „Russischer Sonntag“. Neben dem „Faschings Um-Zug“ ist diese thematische Fahrt eine der Neuerungen der vergangenen Jahre. 2013 rollte der Wilde Robert erstmals im Zeichen der weiß-blau-roten Flagge

Die Dampfsonderzüge fahren 9.25, 12.25 und 15.55 ab Mügeln in Richtung Oschatz. Die Fahrten nach Glossen beginnen 12.32 und 15 Uhr in Mügeln. In der Gegenrichtung dampft der Wilde Robert vom Oschatzer Hauptbahnhof nach Mügeln 10.43 Uhr, 13.45 Uhr sowie 17 Uhr. Auf den Strecken gilt der Tarif des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes zuzüglich eines kilometerabhängigen Dampfzuschlags.

Die Mitarbeiter der Döllnitzbahn werden bis zum Sonntag die Waggons geschmückt haben. Daneben bieten sie den Fahrgästen russische Spezialitäten wie Wodka, Brot und Salz sowie heißen Tee an – also alles, was bei der Kälte die Fahrgäste warm hält. Live-Musik mit russischen Meldodie wird außerdem für heiße Stimmung sorgen.

Zu diesen Dampf-Fahrtag öffnet wieder die Ausstellung im Bahnhof Oschatz-Süd. Dort haben die Besucher die Möglichkeit, die gerade abgefahrene Strecke im Modell anzusehen. Dabei können aufmerksame Besucher einige Unterschiede erkennen, da sich das Modell an der Zeit der 1960er Jahre orientiert. Die Ausstellung kann von 11 bis 17 Uhr besucht werden.

Von Axel Kaminski