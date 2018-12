Wermsdorf

Rund 170 Jäger beteiligten sich am Freitag an der Drückjagd im Wermsdorfer Wald. Daneben waren 70 Treiber und zirka 60 Jagdhunde im Einsatz. Gegen 14 Uhr wurde auf dem Parkplatz am Kirchenteich die Strecke gelegt. Die Jagdgesellschaft erwies 79 Tieren die Ehre, darunter 37 Stück Schwarzwild, 41 Stück Rehwild und ein Fuchs.

Andreas Padberg, Leiter des Forstbezirkes Leipzig, bezeichnete dieses Ergebnis als „durchschnittlich und unspektakulär“. Bejagt wurde das Revier Collm und ein Teil des Revieres Wermsdorf. Dort und im Revier Horstsee wird die Jagd am Sonnabend fortgesetzt.

Der Forstdirektor lobte die Disziplin der Jäger und verwies darauf, dass nur acht Nachsuchen wegen nicht geklärter Schüsse erforderlich gewesen seien.

Andreas Padberg zeigte sich zufrieden mit der Nachfrage nach dem hochwertigen Nahrungsmittel Wild. Beim Schwarzwild seinen lediglich zwei Stück nicht schon verkauft gewesen, als sie auf der Strecke lagen.

Hohe Standards bei der Fleischqualität

Der Leiter des Forstbezirkes betonte die hohen Standards, die man auch dank der Zusammenarbeit mit den amtlichen Tierärzten des Landkreises Leipzig erreiche. „Sie sind mit auf dem Streckenplatz und nehmen beim Schwarzwild Proben“, erläutert Andreas Padberg. Dabei gehe es einerseits um den Ausschluss von Trichinen und andererseits um Schweißproben. So bezeichnen Jäger die Blutproben. Sie werden auf die herkömmliche und die afrikanische Schweinepest untersucht.

Weder Wildschwein noch Reh nahm Peter Thalheim aus Nerchau mit nach Hause. Er arbeitet im Forst des Freistaates Thüringen und hatte im Wermsdorfer Wald ein Praxissemester absolviert . Aus jener Zeit kenne er noch die Kollegen und helfe hier mit. Er hat zwar ein Wildschwein getroffen, aber da er öfter auf Jagd gehe, seien seine Kühltruhen voll.

Anders liegt der Fall bei Kerstin Grosser. Sie hat am Freitag einen Frischling zur Strecke gebracht. Außerdem nahm sie noch zwei Stück Rehwild mit nach Hause. Sie bezeichnet sich als Stadtkind, habe aber vor sieben Jahren gemeinsam mit ihrem Mann den Jagdschein gemacht und trägt nun den Erlegerbruch, einen Nadelbaumzweig, am Jagdhut.

Falkhardt Dau arbeitet im Colditzer Forst. Als einer der Schützengruppenführer hat er die Jäger seiner Gruppe an ihre Plätze gebracht und wieder abgeholt, die Sicherheit der jagdlichen Einrichtungen geprüft und Schussfelder eingeteilt. Ganz nebenbei hatte er noch die Gelegenheit, ein Reh zu schießen.

Polizei fasst am Rande der Jagd 31 Temposünder

Im Zusammenhang mit der Jagd waren auf mehreren Straßen am Rande des Reviers und mittendrin Tempolimits angeordnet worden – zum Schutz der Kraftfahrer und der Jagdhunde. Die Polizei kontrollierte an der Verbindungsstraße nach Collm. Bei 166 Durchfahrten registrierte sie 31 Geschwindigkeitsübertretungen, was wahrscheinlich zu 21 Bußgeldern und fünf Fahrverboten führt.

Von Axel Kaminski