Der Winterdienst in der Gemeinde Liebschützberg hatte in diesem Jahr mehr als dreimal so viel zu tun, wie 2015/16. Über 50 Einsätze mussten gefahren werden, um die rund 40 Kilometer Straße und Wege der Gemeinde und ihrer Ortsteile von Schnee und Eis zu befreien. Da das Steugut zur Neige ging, musste nachgeordert werden.