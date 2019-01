Calbitz/Mahlis

Vor 40 Jahren brach ein extremer Winter über die Region hinein. 1979 begann für die Menschen mit Kälte und anhaltenden Schneefällen, so dass das öffentliche Leben teilweise zum Erliegen kam. Mit dem Blick ins Zeitungsarchiv und der Hilfe unserer Leser erinnern wir an dieser Stelle an diese außergewöhnliche Wetterlage und ihre Folgen.

„Kein Zuckerschlecken“ sei die Arbeit in der Ziegelei Mahlis des Keramik- und Ziegelwerkes Mügeln, schreibt die Leipziger Volkszeitung am 18. Januar 1979. Weil nach dem Jahreswechsel die Arbeit nicht wie gewohnt lief, sollte der Produktionsausfall anschließend nachgeholt werden. Dazu mussten die Arbeiter Sonderschichten leisten und zum Beispiel sonnabends extra zum Dienst.

Traktorfahrer im Winterdienst

Überall versuchten die Menschen, der Lage Herr zu werden. Wo Technik versagte, musste mit Muskelkraft improvisiert werden. So mancher, der bereits in komfortable Elektroöfen investiert hatte, wünschte sich außer Dienst genommene Kohleöfen zurück – wer noch über einen Anschluss am Schornstein und eine althergebrachte Wärmequelle verfügte, reaktivierte den Ofen kurzerhand und verfeuerte Holz.

Die Traktoristen des LPG-Stützpunktes in Malkwitz standen bereits am Silvestertag bereit, in den Winterdienst einzusteigen. Wer einmal seinen Traktor in Gang bekommen hatte, ließ ihn auch während kurzer Pausen tuckern – zu groß war andernfalls die Gefahr, dass der Motor nicht mehr ansprang, erinnert sich Bernd Leonhardt aus Calbitz, der damals zu den Traktoristen gehörte.

Zwei Schneepflüge auf der B 6

Während die Männer am Silvesterabend auf ihren Einsatz warteten, sei im Betriebsgebäude immer wieder der Strom ausgefallen. „Das war dann schlecht für die Schwerkraftheizung, weil die Pumpe nicht lief. Wir mussten also immer wieder das Feuer rausholen und haben die Glut einfach durch das Fenster in den Schnee geschippt“, erzählt er. Abhilfe habe ein kleiner Ofen in einem Bauwagen auf dem Gelände geschafft, in dem sich die Männer dann versammelt hatten.

Als der starke Schneefall einsetzte, waren die Traktoristen rund um die Uhr unterwegs. „Das ging so im Drei-Schicht-System bis sich alles eingespielt hatte“, so der Calbitzer. Priorität habe die Bundesstraße B 6 gehabt, die vom Winterdienst des Stützpunktes Malkwitz zwischen Landrichter und in Richtung Kühren bis zur Kreisgrenze im Wald frei gehalten werden musste. Auf der B 6 fuhren immer zwei Traktoren mit Schneeschild nebeneinander, blickt er zurück.

Strecke nach Collm ist verschneit

Erst anschließend seien die Ortsverbindungsstraßen an der Reihe gewesen. „Mitunter hat es so stark geschneit – wenn wir da an einer Ecke fertig waren, konnten wir vorne gleich wieder anfangen“, berichtet Bernd Leonhardt. Als letzte Straße war die Verbindung zwischen Calbitz und Collm im Tourenplan – die während des Extrem-Winters vor 40 Jahren hoffnungslos verschneit war. Die Traktoren hatten gegen die Schneemassen auf der Strecke keine Chance, weshalb schließlich das Raupenfahrzeug aus der Kiesgrube Luppa angefordert wurde, um die Strecke freizuschieben.

Winter 1979 in der Region Quelle: Günther Hunger

Völlig unbeeindruckt von dem Kräftemessen der Erwachsenen mit den Wetterfolgen zeigten sich die Mädchen und Jungen im Januar 1979 in der Collm-Region: Als sich das Wetter beruhigt hatte, nutzten sie den üppigen Schnee für Rennen mit dem Rodelschlitten wie sie vor 40 Jahren Fotograf Günther Hunger im Oschatzer Stadtpark abgelichtet hat, oder für ausgedehnte Schneeballschlachten.

Von Jana Brechlin