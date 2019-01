Oschatz

Den Startschuss für ein neues Angebot in den nächsten drei Wochen hat der Oschatzer Verein AbARTIG auf seinem Grundstück am Sonnabend gegeben. Erstmals öffnete der Winterkreativmarkt in Hof und Haus an der Breiten Straße. In den nächsten drei Wochen können Neugierige jeden Tag ab 14 Uhr vorbei kommen und auf Entdeckungssuche gehen oder sich einfach mit Freunden und Bekannten treffen.

Einer der Stände des Winterkreativmarktes beim Verein AbARTIG. Quelle: Bärbel Schumann

„Es ist ein Experiment und Versuch, in der Zeit nach den Festtagen einen Anlass zu geben, bei dem man sich treffen kann oder auch Bekanntschaft mit Neuem machen“, erklärt Mirko Theodor vom Verein und zugleich einer der Organisatoren. So ist es nicht verwunderlich, dass der Oschatzer Künstler selbst im ehemaligen Saal der Garküche viele seiner Bilder zeigt und zum Kauf anbietet.

Zugleich gehört er zu jenen Vereinsmitgliedern, die in den vergangenen Wochen im Hof des Grundstücks ausrangierte Dinge in einer kleinen Märchenwelt verbaut haben. Verkaufsstände entstanden, deren Anblick den Gast in eine Art Märchen- und Fantasiewelt katapultieren. Nebenbei: Derartiges auf einem der Stadtweihnachts- oder anderen Märkte könnte zu einem Alleinstellungsmerkmal führen und Neugierige anlocken. Oschatzer Potenzial, das genutzt werden sollte.

Von Eierlikör bis zu Papierkunst

Aber bei AbARTIG waren die so entstandenen Buden der Platz für kreative Angebote, egal ob es sich dabei zum Beispiel um Eierlikör nach einem Familienrezept von der Riesaerin Sabine Mraß, selbst angefertigten Türstoppern in Eulenform von der Oschatzerin Sandra Thomas oder Papierkunst von der Torgauerin Birgit Mehle handelte. Zudem gab es einen kleinen Flohmarkt im Durchgang, wo das nächste Fest quasi grüßte: Osterhasen als Figur oder als Bastelset waren da auf den Auslagen zu finden.

Veranstalter sind mit dem Auftakt zufrieden

„Bis jetzt war es ein Kommen und Gehen. Wir sind mit diesem Auftakt zufrieden und hoffen, dass auch in den nächsten Tagen unser Angebot angenommen wird“, erklärt Nicole Brüggemann, Beisitzerin im Vorstand. Sie und die anderen Vereinsmitglieder freuen sich, dass auch einige Händler aus der Innenstadt wie Ilka Pohl und auch die Oschatzer Werbegemeinschaft das Projekt Winterkreativmarkt unterstützen. So hatte Ilka Pohl am Wochenende ihren Verkaufstresen kurzerhand in die Breite Straße verlegt und einige Dinge zusätzlich ins Angebot – passend zum Winterkreativmarkt – genommen.

Feuerschau ist Glanzpunkt

„Es ist hier wirklich interessant und gemütlich. Ich finde, mein Weg von Thalheim hat sich gelohnt. Nach einer kleinen Stärkung und einem heißen Glühwein geht es nun wieder nach Hause. Aber bis zur Feuerschau werde ich noch bleiben“, erklärte Elke Röntsch, eine der Oschatzer, die bei AbARTIG neugierig vorbei schauten. Den Glanzpunkt zum Auftakt bildete eine Feuerschau von Jannosch Beyer, der aus Thüringen anreiste.

Von Bärbel Schumann