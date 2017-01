Oschatz. Winter in der Collm-Region: Während sich viele Kinder und Familien schon am Sonntag über ausreichend Schnee für eine Rodepartie oder den Bau eines Schneemanns freuen konnten, stöhnten am Montagmorgen die ersten Berufspendler über die winterlichen Verhältnisse auf den Straßen.

Obwohl es an manchen Stellen in der Collm-Region bis zu 15 Zentimeter Schnee gab, lief das Leben in geregelten Bahnen ab. „Bei uns ist die Winterdienstmaschinerie ganz normal angelaufen und hat für die Sicherheit auf den Gehwegen gesorgt“, sagt Marc Etzold, der Geschäftsführer der Oschatzer Wohnstäten. Das Unternehmen hat den Winterdienst an den städtischen Wohneinheiten komplett an externe Dienstleister vergeben. „Diese erledigen entsprechend den ortsüblichen Satzungen den Winterdienst. Dies betrifft sowohl die Räum- als auch die Streupflicht“, sagt Marc Etzold. Er bittet Bewohner um Geduld, wenn an manchen Stellen nicht sofort der Winterdienst zum Einsatz kommen kann. „Unsere Dienstleister können nicht sofort überall die Wege räumen. Aber ich kann versichern, dass wir bemüht sind, schnellstmöglich die Sicherheit zu gewährleisten“, so der Geschäftsführer.

Glücklich schätzen können sich auch die Anwohner des unteren Teils der Parkstraße in Oschatz. Steffen Kurth räumt mit seinem motorisierten Mini-Schneepflug dort regelmäßig nicht nur das eigene Grundstück, sondern auch die Gehwege und Einfahrten der Häuser Nummer 2 bis 44 von der weißen Pracht frei. Das ist nicht selbstverständlich und freut seine Nachbarn – schließlich profitieren sie ja vom Einsatz seiner Technik und dem uneigennützigen Räumdienst in diesen besonders schneereichen Tagen.

Seit morgens 4 Uhr ist auch Rolf Prochazka mit seinem Team vom städtischen Bauhof auf den Beinen. Wintereinbrüche wie dieser sind für ihn weniger das Problem. „Die Wetterlage ist klar. Alle Kräfte, die wir haben, sind für den Winterdienst eingesetzt.“ Arbeitsgrundlage für den Chef des Oschatzer Bauhofes sind die Informationen des Wetterdienstes, den die Stadt speziell für kommunale Zwecke abonniert hat. Den Ablauf des Winterdienstes in der Stadt bezeichnet Prochazka bisher als problemlos. Er kann sich auch einigermaßen entspannen, denn eine weitere dicke Schneepackung hat Oschatz trotz sinkender Temperaturen nicht zu erwarten. Obwohl sich der Schnee auch in diesem Winter in der Region bisher zurück hielt, sind die städtischen Salzvorräte geschrumpft. „Wir haben schon nachbestellt“, sagt Prochazka. Streumittel setzt die Stadt ein, wenn auf den Straßen Frost herrscht – und da sind in diesem Winter schon rund 120 Tonnen verbraucht worden.

Von Hagen Rösner