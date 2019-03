Nordsachsen

Ob Frühjahrsputz, Frühjahrsspaziergang oder Frühjahrserwachen in der Natur: Haben auch Sie einen schönen Schnappschuss zum Thema Frühling, dann können Sie uns das Foto gerne zusenden. Schicken Sie es einfach bis zum 28. März per E-Mail an nordsachsen@lvz.de. Vergessen Sie bitte nicht, Ihren Namen und ein paar Zeilen, wo das Foto entstand, dazuzuschreiben.

Die schönsten Fotos veröffentlichen wir in unserer Printausgabe.

Von lvz