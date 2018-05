Region Oschatz

Die Oschatzer Kaufmannsfrau Johanna Sophia Lochmann hat ein neues Gesicht, der Collmer Heiratsmarkt hat einen neuen Standesbeamten und das Sächsische Obstland hat eine neue Blütenkönigin. Halt, das letzte stimmt nicht ganz. Laura I., so erfuhren wir diese Woche in Sornzig, macht den Job noch mal, so dass wir zwar eine neue Blütenkönigin haben, es sich dabei jedoch um die alte Repräsentantin handelt. Wer weiß, wann für Laura I. Schluss ist.

Letzte Ehe geschlossen?

Das Alter ist es wohl auch, das Günter Schmidt in den Ruhestand getrieben hat. Als selbst ernannter Standesbeamter am Himmelfahrtstag hat er genug Paare für einen Tag in Collm getraut – und traute sich jetzt, zurückzutreten. Dass das nicht ohne Protest aus der Region vonstatten ging, ist klar. Mal ehrlich, der Ort für die 1000. Eheschließung, der Albertturm, deutete es doch an. Womöglich hat uns der Weltenbummler, Gemeinderat und Schlafwagenschaffner mit dieser Ankündigung nur veralbert. Er weiß wohl wirklich nur selbst, wenn Schluss ist.

Schluss mit Straftaten

Keine Erneuerung erfährt die Feuerwehr in Glossen. Ihr Ende ist besiegelt. Das heißt aber nicht, dass in Glossen keine Feuerwehr mehr gebraucht wird. Die Jungs und Mädels sind immer noch heiß begehrt, genau wie die Beamten der Polizei – auch wenn die Zahl der Straftaten deutlich zurück gegangen ist. Vielleicht wissen die Verbrecher irgendwann, dass Schluss ist – und hören auch auf.

Paragrafenreiter in Brüssel

Nein, neue Verbrecher wird es immer geben – ab 25. Mai könnten schon Fotografen dazu zählen. Denn mit Inkrafttreten der neuen Datenschutzrichtlinie der Europäischen Union ist unter gewissen Umständen das Speichern von Digitalfotos verboten. Und das tut schon, wer bei modernen Kameras den Auslöser drückt. Tja, die Paragrafenreiter in Brüssel wissen eben nicht, wann Schluss ist.

Von Christian Kunze