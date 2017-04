Oschatz. Vier Eigenheime mit Blick auf die markanten Doppelspitz-Türme der St. Aegidienkirche entstehen in Zukunft an der Straße „Zum Winkel“. So heißt die gepflasterte Fahrbahn im neu erschlossenen Wohnstandort am Cunnersdorfer Weg in Oschatz laut Stadtratsbeschluss. Mit der Vermarktung hatte die städtische Wohnungsgesellschaft, Oschatzer Wohnstätten GmbH, keine Probleme, denn binnen kurzer Zeit waren die Bauflächen an die Käufer gebracht – überwiegend an Interessenten, die ihren Lebensmittelpunkt noch nicht in der Stadt an der Döllnitz haben, so Geschäftsführer Marc Etzold. Er rechnet damit, dass die Hälfte der Käufer noch in diesem Jahr mit dem Hausbau beginnen wird. Investiert hat das Unternehmen rund 330 000 Euro, drei Jahre lang dauerten die Bemühungen, Flächen für weitere Ansiedlungen auszuweisen und zu erschließen. „Der Aufwand für einen solchen Bebauungsplan ist immer der gleiche, egal ob es sich um vier Grundstücke handelt oder um 14“, verdeutlichte Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos). Die Straße geht nun in das Eigentum der Stadt Oschatz über.

Von Christian Kunze